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DEAŞ hücreleri hareketlendi, MİT ve polis teyakkuzda 

PKK'lı katillere yönelik sınır ötesi operasyonlara hız verilirken, yurt içinde DEAŞ'li terörist hücrelerinde görülen hareketlilik gözden kaçmadı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:38
DEAŞ hücreleri hareketlendi, MİT ve polis teyakkuzda 

DEAŞ hücreleri hareketlendi, MİT ve polis teyakkuzda 

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını yoğunlaştırdığı, terör örgütü PKK'nın belini kırma noktasına geldiği bir dönemde, örgütün ikiz kardeşi DEAŞ'te hareketlilik gözleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda yurt genelinde düzenlediği son operasyonlarda çok sayıda DEAŞ üyesi yakalandı. Yakalanan teröristlerin büyük bölümü yabancı uyruklu. Ankara, Kayseri, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen operasyonların ardından polis bugün de Samsun'da örgütün hücre yapılanmasını çökertti. Eli kanlı terör örgütü üzerinden geçtiğimiz yıl ABD yönetimi Türkiye'yi küstahça tehdit etmişti. 

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarda açık kimlik ve adresleri tespit edilen Irak uyruklu 13 kişiye yönelik İlkadım ilçesinde 9, Canik ilçesinde 1 ve Atakum ilçesinde ise 1 olmak üzere 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu B.A.A.A., H.D.S.A.M., S.A.F.F., A.A.F.F., F.A.I.I., N.S.A.A., W.J.K.A.L., Y.J.M.A., Y.M.G.G., A.K.A.Q., E.K.M.M., F.K.M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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