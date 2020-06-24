DEAŞ hücreleri hareketlendi, MİT ve polis teyakkuzda
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını yoğunlaştırdığı, terör örgütü PKK'nın belini kırma noktasına geldiği bir dönemde, örgütün ikiz kardeşi DEAŞ'te hareketlilik gözleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda yurt genelinde düzenlediği son operasyonlarda çok sayıda DEAŞ üyesi yakalandı. Yakalanan teröristlerin büyük bölümü yabancı uyruklu. Ankara, Kayseri, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen operasyonların ardından polis bugün de Samsun'da örgütün hücre yapılanmasını çökertti. Eli kanlı terör örgütü üzerinden geçtiğimiz yıl ABD yönetimi Türkiye'yi küstahça tehdit etmişti.
Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu B.A.A.A., H.D.S.A.M., S.A.F.F., A.A.F.F., F.A.I.I., N.S.A.A., W.J.K.A.L., Y.J.M.A., Y.M.G.G., A.K.A.Q., E.K.M.M., F.K.M.M. yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.