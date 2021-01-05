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Deniz Büçkün'ün ölümü | Üniversiteli genç kız arkadaş kurbanı oldu

Yeni yıl kutlamaları için arkadaşının evinde uyuşturucu verilen Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Deniz Bükçün'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu.

05 Ocak 2021 Salı 10:36
Deniz Büçkün'ün ölümü | Üniversiteli genç kız arkadaş kurbanı oldu

Deniz Büçkün'ün ölümü | Üniversiteli genç kız arkadaş kurbanı oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün'ün (23) yeni yıl kutlamaları için gittiği arkadaş evinde, kendisine verilen uyuşturucudan öldüğü kesinleşti. Üniversiteli 5 öğrencinin Beşiktaş'ta düzenlediği yeni yıl partisinde hayatını kaybeden Deniz Büçkü'ün ecstasy türü uyuşturucu ile birlikte alkol aldığı için hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlere uyuşturucu temin eden torbacı adli kontrol şartı ile bırakılırken, polis diğer 5 kişinin ifadesine başvurdu.

Yılbaşı akşamı kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşlarıyla evinde parti yapan Deniz Büçkün, arkadaşı E.Ö.’nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak hayatını kaybetti. Arkadaşları, yeni yılın ilk saatlerinde Büçkün’ün bir anda yere yığıldığını söyledi. Uyuşturucuyu satan torbacı tutuklandı, E.Ö. adli kontrolle serbest.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) İstanbul Beşiktaş’taki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. İddiaya göre, yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, bir yandan da 112’yi aradı. Hastaneye kaldırılan Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ECSTASY VE ALKOL GENÇ KIZIN SONU OLDU

Hürriyet gazetesinde bugün Çetin Aydın imzasıyla yer alan habere göre yılbaşı partisine katılan üniversiteliler, polis ifadesinde alkol aldıklarını, kutlamaya katılan E.Ö. adlı üniversite öğrencisi arkadaşlarının ecstasy hap getirdiğini, alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün’ün aniden yere yığıldığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Bu ifadeler üzerine E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli olarak sorgulanan E.Ö.’nün ifadesinde, hapları Üsküdar’da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söylediği iddia edildi.

TORBACI SERBEST

Aynı binada oturan Sefa Kayhan, "Yılbaşı gecesi binada bir bağırma sesi duydum. Bir genç, gelip benim kapıma vurdu. Yardım çığlıkları atıyordu. Bir komşumuzla yukarı çıktık. Kız koltukta uzanıyordu. Yüzü morarmıştı. Dairede oturan kızları apartmanda görüyordum. Sadece selamlaşırdık" dedi.

E.Ö.’nün uyuşturucuyu aldığı torbacı Burak Karancı Kadıköy’de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Burak Karancı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrolle serbest kaldı.

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Deniz BükçünBahçeşehir Üniversitesi
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