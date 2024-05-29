Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Devlet hastanesinde diyaliz skandalında 3 can kaybı

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören 33 vatandaşın rahatsızlanmasıyla başlayan skandalın ardından can kaybı 3'e yükseldi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 21:08
Devlet hastanesinde diyaliz skandalında 3 can kaybı






Devlet hastanesinde diyaliz skandalında 3 can kaybı


Burdur'da geçtiğimiz cumartesi günü Devlet Hastenesi'nde diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye geri dönen, buradan da Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen hastalardan 67 yaşındaki Somali uyruklu Amina Abas Jama da hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, 18 hastanın tedavisi ise sürüyor.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.


Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.


18 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay sonrası ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alınıp entübe edilen hastalardan Somali uyruklu Amina Abas Jama (67) da bugün akşamüstü saatlerinde hayatını kaybetti.

Dün Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayan Mustafa Demir ve bugün sabah saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Saniye Aksöz memleketleri Burdur'da toprağa verildi.

Olaydan sonra tedavileri tamamlanan 12 hasta taburcu edilirken tedavisi devam eden 18 hastadan 2’sinin entübe halinde olduğu Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde açıklandı.
 

Diyaliz hastaları yoğun bakıma kaldırıldı
Diyaliz hastaları yoğun bakıma kaldırıldı
Isparta Ambar ve Burdur Ambar: Güney Anadolu'nun Zenginlik Dolu Şehirleri
Isparta Ambar ve Burdur Ambar: Güney Anadolu'nun Zenginlik Dolu Şehirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçil Erzan Davası | Gazetecinin telefonunu aldılar
Seçil Erzan Davası | Gazetecinin telefonunu aldılar
75 yaşındaki kadına, 5 kişiyi darptan ceza verdiler
75 yaşındaki kadına, 5 kişiyi darptan ceza verdiler
İYİ Partili belediyede taciz skandalı | Başkana hapis cezası
İYİ Partili belediyede taciz skandalı | Başkana hapis cezası
Hırsız değiliz pankartı asanlar, kaçak hat çekerken yakalandı
Hırsız değiliz pankartı asanlar, kaçak hat çekerken yakalandı
Astrolog Meral Güven için gözaltı kararı
Astrolog Meral Güven için gözaltı kararı
Erzincan İliç'te yeniden toprak kayması
Erzincan İliç'te yeniden toprak kayması
Mersin’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Mersin’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Afganlılara kolay vize haberlerine açıklama geldi
Afganlılara kolay vize haberlerine açıklama geldi
Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza, 10 ölü en az 39 yaralı var
Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza, 10 ölü en az 39 yaralı var
Yürüyen döviz büfesi gibiler | İç çamaşırlarından dolar fışkırdı
Yürüyen döviz büfesi gibiler | İç çamaşırlarından dolar fışkırdı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim