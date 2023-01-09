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Dilara Gültay ve Cansu Demirel cinayeti | Katil suçunu itiraf etti

İstanbul'da bir noterde katibe olarak çalışan genç kız ile elektronik şirkette çalışan genç kız, bugün bir evde cansız bedenleri bulundu.

09 Ocak 2023 Pazartesi 12:22
Dilara Gültay ve Cansu Demirel cinayeti | Katil suçunu itiraf etti

Dilara Gültay ve Cansu Demirel cinayeti | Katil suçunu itiraf etti



Son dakika haberi Kartal'dan geldi. İstanbul Kartal'da bir evde 2 genç kadının cansız bedeni bulundu. Aynı evde yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın kayıp olarak aranan kadınları öldürdüğü ortaya çıktı.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.  

Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisin yaptığı ilk inceleme sonrası yaralı olarak hastaneye başvuran 24 yaşındaki Mustafa P.'nin 2 kadını öldürdüğü belirlendi.

KAYIP OLARAK ARANIYORLARDI

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.


Hayati tehlikesi bulunmayan Mustafa P'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KartalCinayeti
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