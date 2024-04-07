Dilara'nın ölümü | 30'ncu kattan düştü



İstanbul Esenyurt’ta 24 yaşındaki kadın, 39 katlı binanın 30’uncu katından henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve yurttaşlar, Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.