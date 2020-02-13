Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı

İzmir Bornova'da Aile Sağlık MerkeziD'ni basan 9 saldırgan için mahkeme kararını verdi. 9 saldırgana 7 yıla kadar hapis cezası verildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 09:38
Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı

Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı


Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özlem Sezen, İzmir’deki şiddet olayının sanıklarının aldıkları cezadan memnun olduklarını, bu tür caydırıcı cezalar uygulanmadıkça şiddet olaylarının kesilmeyeceğini söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk, geçtiğimiz yıl Nisan ayında eli sopalı 9 saldırganın şiddetine maruz kalmışlardı. İşte bu 9 caniye, 2 yıldan 7 yıla değişen, ertelemesiz, para cezasına çevrilmeyen hapis cezası verildi.

Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istemiş ancak Aile Hekimi Doktor Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söylemiş, bunun üzerine bir süre sonra Aile Sağlığı Merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başlamıştı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra da beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırarak bu sırada, Doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk de yaralanmıştı.

Olayla ilgili hukuki süreç başlarken sağlık ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye genelindeki Aile Hekimleri de iş bırakarak 3 Nisan’da büyük bir eylem gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından eyleme katılan doktorlar ve sağlık çalışanları 3 Nisan 2019’da İzmir İl sağlık müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özlem Sezen eylemlerinin yerini bulduğunu ve saldırganlara hapis cezası verildiğini, sonuçtan memnun olduklarını söyledi. “Biz AHEF olarak hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve bu şiddete sebep olan unsurlar ile ilgili çaba ve mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz. 2019 Nisan ayında İzmir’de gerçekleştirdiğimiz “şiddete hayır” eylemi amacına ulaşmıştır. Tüm meslektaşlarımıza taşın altına ellerini koydukları, bizlerle birlik ve beraberlik içerisinde haklarını aradıkları, meslektaşlarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. 8 Şubat 2020’de de yine “şiddete hayır” demek için Ankara’daydık. Biz bu konuda somut olarak önlemler alınana ve gerekli çözümler uygulamaya konana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sesimizi duyurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İzmir Bornova’da arkadaşlarımıza saldıran hasta yakını ve beraberindeki eli sopalı 8 kişinin hapis cezası alması tam anlamıyla hakkın yerini bulmasıdır. Umarız benzer olaylar yaşayan diğer hekim arkadaşlarımızın görülen davalarından da benzer kararlar çıksın. Artık sağlık çalışanlarına şiddet sona ersin”

Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
AHEF'den büyüklere aşı çağrısı
AHEF'den büyüklere aşı çağrısı
Anahtar Kelimeler:
AHEFAile HekimleriDoktora Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arzu T. kurbanlarının sayısı artıyor | Şantaj skandalı 
Arzu T. kurbanlarının sayısı artıyor | Şantaj skandalı 
Otomobilin direksiyonu çalınan vatandaş hırsızlara seslendi
Otomobilin direksiyonu çalınan vatandaş hırsızlara seslendi
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya bir anlık öfke indirimi
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya bir anlık öfke indirimi
Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı yakalandı
Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı yakalandı
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu
9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 tutuklama
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 tutuklama
Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu
Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu
Ankara'da kızını öldürüp yol kenarına atan baba teslim oldu
Ankara'da kızını öldürüp yol kenarına atan baba teslim oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim