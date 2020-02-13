Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı



Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özlem Sezen, İzmir’deki şiddet olayının sanıklarının aldıkları cezadan memnun olduklarını, bu tür caydırıcı cezalar uygulanmadıkça şiddet olaylarının kesilmeyeceğini söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk, geçtiğimiz yıl Nisan ayında eli sopalı 9 saldırganın şiddetine maruz kalmışlardı. İşte bu 9 caniye, 2 yıldan 7 yıla değişen, ertelemesiz, para cezasına çevrilmeyen hapis cezası verildi.

Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istemiş ancak Aile Hekimi Doktor Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söylemiş, bunun üzerine bir süre sonra Aile Sağlığı Merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başlamıştı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra da beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırarak bu sırada, Doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk de yaralanmıştı.

Olayla ilgili hukuki süreç başlarken sağlık ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye genelindeki Aile Hekimleri de iş bırakarak 3 Nisan’da büyük bir eylem gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından eyleme katılan doktorlar ve sağlık çalışanları 3 Nisan 2019’da İzmir İl sağlık müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özlem Sezen eylemlerinin yerini bulduğunu ve saldırganlara hapis cezası verildiğini, sonuçtan memnun olduklarını söyledi. “Biz AHEF olarak hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve bu şiddete sebep olan unsurlar ile ilgili çaba ve mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz. 2019 Nisan ayında İzmir’de gerçekleştirdiğimiz “şiddete hayır” eylemi amacına ulaşmıştır. Tüm meslektaşlarımıza taşın altına ellerini koydukları, bizlerle birlik ve beraberlik içerisinde haklarını aradıkları, meslektaşlarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. 8 Şubat 2020’de de yine “şiddete hayır” demek için Ankara’daydık. Biz bu konuda somut olarak önlemler alınana ve gerekli çözümler uygulamaya konana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sesimizi duyurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İzmir Bornova’da arkadaşlarımıza saldıran hasta yakını ve beraberindeki eli sopalı 8 kişinin hapis cezası alması tam anlamıyla hakkın yerini bulmasıdır. Umarız benzer olaylar yaşayan diğer hekim arkadaşlarımızın görülen davalarından da benzer kararlar çıksın. Artık sağlık çalışanlarına şiddet sona ersin”