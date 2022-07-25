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Dr. Ekrem Karkaya'nın can verdiği hastanede esrarengiz ölüm

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:04
Dr. Ekrem Karkaya'nın can verdiği hastanede esrarengiz ölüm


Dr. Ekrem Karkaya'nın can verdiği hastanede esrarengiz ölüm


Konşa Şehir Hastanesi'nde Dr. Ekrem Karakaya'nın ölümünden 6 gün sonra aynı hastane otoparkında polis memuru başından vuruldu!

Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi tüm yurtta infial yaratmıştı. Karakaya'nın ölümünden yalnızca 6 gün sonra, Konya Şehir Hastanesi'nde MS hastası olan A. S. isimli polis memurunun hastane otoparkında cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi. A. S.'nin ölüm sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu bilinmezken, başhekimlik tarafından hastane çalışanlarına basına demeç verilmemesi konusunda sıkı talimat verildiği de iddia edildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya, 5 Temmuz'da yaşadığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan, kalp ameliyatı olan annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Ekrem Karakaya’nın ölümü tüm Türkiye’de, özellikle sağlık camiasında tepkiye yol açtı. Sağlık çalışanları, yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri, ‘Sağlıkta Şiddete Hayır’ sloganıyla günler süren eylemler düzenlediler. Öte yandan, hastanedeki güvenlik zafiyetine yönelik tepkiler de geldi. Saldırgan tabanca ile hastaneye kadar girmiş ve bir doktora defalarca ateş ettikten sonra kendi hayatına son vermişti.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE BİR ÖLÜM DAHA

Konya Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanları, benzer tehlikeli olayların Konya Şehir Hastanesi’nde sıklıkla meydana geldiğini, güvenlik zafiyetinden dolayı Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Başhekim Dr. Oğuzhan Gönenç’i sorumlu tuttuklarını söylediler. Olay sonrası jet hızıyla gelen yayın yasağının gerekçesini, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un kardeşi Halil Koç’un Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı olmasına bağlıyorlardı. Ekrem Karakaya’nın ölümünün üzerinden henüz 16 gün geçmesine rağmen Konya Şehir Hastanesi yeni bir ölüm haberiyle daha sarsıldı.

POLİS MEMURU HASTANE OTOPARKINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekrem Karakaya’nın hayatını kaybettiği günden yalnızca 6 gün sonra, 11 Temmuz 2022 tarihinde, Nevşehir Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli A. S. adlı polis memuru, tedavi olmak için Konya Şehir Hastanesi'ne gitti. Multiple Skleroz (MS) hastası olan 40 yaşındaki polis memuru A.S.'nin, nöroloji servisinde tedavisine başlandı. Saat 15.00 sıralarında sigara içeceğini söyleyerek odasından ayrılan A.S.'nin yokluğu 18.00 sıralarında hemşireler tarafından fark edildi.

A. S.'yi odasında bulamayan hemşireler, ilk önce kaçtığından şüphelenerek güvenliğe haber verdi. Güvenlik görevlileri, kamera görüntülerini inceledi. A. S.'nin en son hastane otoparkına indiği ve kameralara tekrar yansımadığı tespit edildi. Bunun üzerine otoparka inen güvenlik görevlileri, polis memurunun araba içerisinde hareketsiz şekilde buldu. İlk müdahale için gelen sağlık görevlileri, polis memurunun başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

'YÖNETİMDEN ÇALIŞANLARA SIKI TALİMAT'

A.S.'nin ölüm sebebinin cinayet mi yoksa intihar mı olduğu bilinmiyor. Olay üzerine yönetimin, hastane çalışanlarına basına bir demeç verilmemesi konusunda sıkı talimatlar verdiği iddia edildi. Hayatını kaybeden polis memuru A. S., 13 Temmuz 2022 tarihinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bağlı İlbistan köyündeki Çamlık mezarlığında toprağa verildi. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ve polis memurunun aynı hastanenin otoparkında ölü bulunması, akıllarda Konya Şehir Hastanesi'nde güvenlik zafiyeti ve ihmal bulunup bulunmadığıyla ilgili soru işareti yarattı.

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