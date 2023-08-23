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Dr. İbrahim Karahan cinayeti zanlıları yakalandı

İstanbul Avcılar ilçesinde kaldığı otelde saldırıya uğrayan Genel Cerrah İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede can verdi.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:57
Dr. İbrahim Karahan cinayeti zanlıları yakalandı

Genel Cerrah Dr. İbrahim Karahan cinayeti zanlıları yakalandı


İstanbul'da özel bir hastanede çalışan 56 yaşındaki Genel Cerrah İbrahim Karahan, Avcılar'da kaldığı otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı.

Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi. 

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetiCinayet
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