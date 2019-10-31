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Ehliyetsiz, alkollü maganda cezaevine gönderildi

Muğla Menteşe'de yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan, bu sırada kaçan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre boyunca polis memuruna ecel terleri döktüren maganda tutuklandı.

Ehliyetsiz, alkollü maganda cezaevine gönderildi

Muğla Menteşe'de yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan, bu sırada kaçan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre boyunca polis memuruna ecel terleri döktüren maganda tutuklandı.

31 Ekim 2019 Perşembe 23:17
Ehliyetsiz, alkollü maganda cezaevine gönderildi

Ehliyetsiz, alkollü maganda cezaevine gönderildi



Muğla'yı karıştıran alkollü maganda sürücünün ehliyetine üçüncü kez el konulmasının ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi. Trafik polisi Muzaffer Ertürk'ün (42) hafif şekilde yaralanmasına sebep olan ve ehliyetine 3'üncü kez el konulan alkollü sürücü Ünal Karataş (45), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi'nde seyir halindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı geldi. 

İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri telsiz anonsları ile aracın plakası ve yönü verilerek uyarıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. 

Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bunun üzerine trafik polisi Muzaffer Ertürk, ön kaputa atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Karataş, buna rağmen durmayıp, aracının ön kaputundaki polis memuru Ertürk ile ters yöne girip, kaçmaya devam etti. 

Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. 

Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek, diğer polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. 

Hastanedeki tedavisinin ardından Karataş, ifade işlemleri için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. Ehliyetine daha önce 6 ay ve 2 yıl, bu kez de 5 yıl el konulan Karataş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.

Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Muzaffer Ertürk'ün aracın kaputunun üzerinde 2 kilometre yol gitme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Ertürk'ün görüntülerde viraja hızlı giren kamyonetin kaputunu bırakmaması dikkat çekiyor.

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