Eli bıçaklı magandadan kaçak genç kadın kafeterya mutfağına sığındı



Yeni bir Emine Bulut Cinayeti son anda önlendi. Hapisten yeni çıktığını iddia eden eli bıçaklı saldırgandan kaçan Hakan D. adlı zanlı, genç bir kadının peşine düştü. Kafeteryaya sığınan kadını, mutfak çalışanları kurtardı.



Türkiye, yeni bir Eminet Bulut utancının eşiğinden döndü. Eli bıçaklı gözü dönmüş maganda, tartışığı bir kadını bıçakla kovaladı.

Yeşilköy’de bir kafeteryada kendisini öldürmek isteyen kişiden kaçarak kafenin mutfağına sığınan kadını, iş yeri sahibi kadın kurtardı. Yaşanan arbede sırasında iş yeri sahibi kadın elinden yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, akıllara kocası tarafından bir kafede kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut cinayetini getirdi. Bulut, kanlar içinde 'Ölmek istemiyorum' diye bağırırken, ona yardım etmek yerine görüntüsünü çekenler olmuştu

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy'de bir kafeteryada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada oturan ismi öğrenilmeyen bir kadının yanına elinde bıçak olan Hakan D. yanaştı. Önce tehditler savuran saldırgan Hakan D. ardından kadını darp etmeye başladı. Kadın, saldırganın elinden kurtularak kaçmaya çalıştı.

“BENİ ÖLDÜRECEKLER YARDIM EDİN"

Kadın kafenin mutfağına geçerek "Beni öldürecekler yardım edin" diye çığlık atarak mutfakta bekledi. O sırada saldırgan Hakan D. elinde bıçakla mutfağa gitmeye çalışınca iş yeri sahibi Azize Güler ve çalışanlar şahsa engel olmaya çalıştı. İş yeri sahibi ve çalışanlara tehditler savuran saldırgan, güçlükle uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan arbedede Azize Güler elinden bıçakla yaralandı.

"KORUYUN BENİ" DİYE BAĞIRIYORDU

Olay anında yaşananları anlatan Azize Güler, "Olay 16.00 sıralarında oldu. Bir arbede yaşandı ondan sonra bir kadın mutfağıma sığınarak 'Yardım edin beni öldürecekler, koruyun beni' dedi. Ondan sonra 24-25 yaşlarında bir genç çocuk 'Çekilin lan' diye bağırarak koşarak mutfağına girdi. Ben de 'Mutfağıma giremesin' dedim. Elinde bıçak vardı görmedim. 'Mutfağıma giremesin böyle bir hakkın yok' dedim o da 'ceza evinden yeni çıktım. Ha bir ha iki ha üç hiç fark etmez' dedi. Bıçağı salladı benim serçe parmağımı denk geldi, 8 dikiş atıldı. Boşluk bölgelerimde de ölümcül yaralarım var. Girseydi ölümcül olacaktı karın boşluğunda iki yara var" dedi.

“BİR KADIN CİNAYETİNE ENGEL OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

“Ben kadının canını kurtardığıma inanıyorum" diyen Güler, yaptığından da gurur duyduğunu belirterek, "Bir kadın cinayetine engel olduğuma inanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Biz 155 aradık, geldiler aldılar. Ben de hastanedeki tedavimden sonra karakola giderek şikayetçi oldum. Ben hakkımı sonuna kadar savunacağım, sonuna kadar da arayacağım bu olayın peşini de bırakmayacağım" ifadesini kullandı.

AKILLARA EMİNE BULUT CİNAYETİNİ GETİRDİ

Emine Bulut, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi’ndeki bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan katil koca ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Emine Bulut'un katledildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'Ölmek istemiyorum' diye bağıran kadına yardım etmek yerine görüntülerinin çekilmesi büyük tepki toplamıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, videoyu çeken 19 yaşındaki genç de gözaltına alınmıştı.