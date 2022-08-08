Enginyurt’un korumasına saldırı tutuklaması

TV100 kanalında dün yayınlanan programda yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Canlı yayın sırasında meydana gelen kavga sırasında saldırıya uğrayan Gazeteci Latif Şimşek darp edilirken olaya adı karışan bir şüpheli tutuklandı.İşte o haberin detayları;

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.

Latif Şimşek, Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.





Konuya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 06.08.2022 günü saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan tartışma neticesinde milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek’i darp etmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.