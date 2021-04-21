Erdem Parladı Cinayeti | TEM Otoyolu'nda cansız bedeni bulundu

TEM Otoyolu'nda vahşi cinayet
Samandıra TEM Otoyolu Kavşağı'nda iftara dakikalar kala bulunan Erdem Parladı'nın cansız bedeni oldu. Talihsiz gencin bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Samandıra kavşakta TEM Otoyolu'nun kenarında saat 18.30 sıralarında bir kişinin yerde yattığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin 25 yaşındaki Erdem Parladı
olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil incelemesi yaptı. Gece geç saate kadar süren incelemenin ardından Erdem Parladı
'nın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Sedat K.'yi gözaltına aldı. Sedat K., sorguya alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor