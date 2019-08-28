Ereğli'de cinayet, Af bu katiller için mi gelecek



MHP'nin son iki yıldır TBMM'de Af Yasası çıkarmak için yürüttüğü çaba 'Kader kurbanları'nı kapsıyor açıklaması yapıldı. Kader kurbanları içerisinde 'Yanlış kişiyi vuran' katiller de yer alacak mı? Kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor..



Bir araç alım satımı sırasında yaşanan borç alacak ilişkisi yüzünden hiç tanımadıkları Uzman Onbaşı Erhan Yücel'i öldüren katillerin suç dosyası kabarık çıktı. Karaman polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 katil zanlısı muhabirlerin sorularına öldürdükleri kişinin kanı kurumudan alay ederek cevap verdi. 'Neden öldürdünüz' sorusuna 'Barbie barbie' 'Cinayet mi on numara' diyerek cevap veren zanlılar tutuklanırken, kamuoyu MHP'nin 'kader kurbanları' için istediği af yasasından bu tür suçluların da yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor..

SATTIKLARI OTOMOBİLİN PARASINI ALAMAMIŞLAR

Karaman'da sokak ortasında gerçekleştirdikleri silahlı saldırıyla Yusuf Işıklı ve beraberindeki Uzman Onbaşı Erhan Yücael'i öldüren, yoldan geçen bir kişiyi de yaralayan 3 zanlı ifadelerinde, Yüceali'yi tanımadıklarını, yanlışlıkla vurduklarını söyledi. Işıklı'ya yönelik saldırıyı daha önce sattıkları otomobilin parasını alamadıkları için gerçekleştirdiklerini anlatan şüphelilerden Devran N., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusunu gülümseyerek, ''Cinayet mi? 10 numara'' diyerek, yanıtladı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. 3 kişi, Yusuf Işıklı ve akrabası Uzman Onbaşı Erhan Yücael'e, ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı sol kolu ve koltuk altından vurularak yaralandı. Olay anında arkadaşlarıyla yoldan geçen Fatih Öksüz de bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Öksüz'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

SORULARI GÜLEREK YANITLADILAR

Kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelilerin arka plakası söktükleri 70 AAH 168 plakalı otomobil ile Karaman´a gittiğini belirledi. Bunun üzerine Karaman polisine haber verildi. Plakadan yola çıkan polis, şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Devran N., Kerem N. ve Mustafa A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Evde bulunan Gamze N. de gözaltına alındı. Gamze N., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Devran N., Kerem N. ve Mustafa A., sağlık kontrollerinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden Derman N., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna gülerek, ''Cinayet mi? 10 numara'' yanıtını verdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise ''Barbie, barbie'' diyerek yanıtladı. Şüpheli Kerem N. de "Pişman mısınız?" sorusu karşısında gülümseyerek, "Değilim" dedi.

UZMAN ONBAŞIYI YANLIŞLIKLA VURMUŞLAR

Şüphelilerin ilk ifadesinde Ereğli ilçesinde oturan İ.D.'ye sattıkları otomobilin parasını alamadıklarını, olay günü de söz konusu otomobilin yanında daha önceden tanıdıkları İ.D.'nin akrabası Yusuf Işıklı'yı görünce tabancalarını ateşlediklerini anlattı. Saldırıda ölen Uzman Onbaşı Erhan Yücael'i tanımadıklarını ve yanlışlıkla vurduklarını söyledi.

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞ

Ölen Erhan Yücael'in yaklaşık 3 ay önce düğün yaptığı ve nikah işlemleri için görevli olduğu Ankara'dan izin alıp, memleketi Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Ölen 2 arkadaşın cenazeleri bugün toprağa verilecek.