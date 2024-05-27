Erzincan İliç'te yeniden toprak kayması

İliç'te yeniden toprak kayması



13 Şubat 2024'te toprak kayması yaşanan Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde yeni bir toprak kayması yaşandı.

toprak kayması sonucu toprak altında kalan 5 işçinin cesetlerine ulaşmak için yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması olduğu fark edildi.

Kurtarmada kullanılan vinçler bölgeden uzaklaşırken aynı yerde tekrar büyük bir toprak kayması yaşandı.

ERZİNCAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.



Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



CAN KAYBI YAŞANMADI

Toprak kaymasının ardından bölgede madencilik faaliyetlerini yürüten SSR Madencilik de açıklama yaptı:

"Toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır."

ALTIN MADENİ SAHASINDA NELER OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalarak can vermişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cumhuriyet Gazetesi, İliç'te meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı facia için hazırlanan ikinci bilirkişi raporunu gündeme getirmişti. Bu rapora göre, üst düzey şirket yöneticilerinin de yer aldığı 13 ismin ve ÇED olumlu kararı veren kişilerin asli kusurlu olduğu ifade edilmişti.

Ayrıca madene ilişkin ÇED olumlu kararı veren kişilerin de asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bilirkişi raporu ile kapasite artışına dair verilen ÇED olumlu kararında imzası bulunduğu, 2. kapasite artışı iznini verdiği ortaya çıkmıştı