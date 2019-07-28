Esnaftan topladığı 50 kilo altını sevgilisiyle kaçırmıştı



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Konyalı kuyumcularıdan topladığı emanet altınları bavullara doldurarak ortadan kaybolan Göksu Kuyumculuk'un sahibi Musa Göksu İstanbul'da sevgilisinin evinde Konya polisi tarafından yakalandı. Bedesten Çarşısı'ndaki esnafın günlerdir aradığı Musa Göksu, Konya'da bir eğlence mekanında solistlik yapan kadın arkadaşı ile birlikte Konya'ya getiriliyor.



Konya’da kuyumculuk yapan Musa Göksu, Merkez Karatay ilçesi tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki Sarraflar sokağındaki esnaflardan ve İstanbul’daki bazı kuyumcu esnafından 50 kilo altını (satış ödemeli) olarak almış ve 24 Temmuz gece saat 23:30 sıralarında 2 bavul altını alıp giderken güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Konya'da bir gazinoda çalışan sevgilisini de yanına alarak İstanbul'a kaçtığı belirlenen Mesut Göksu için başlatılan arama çalışmaları iki gün önce İstanbul'a kaydırıldı. Konya'dan ayrılmadan önce, kardeşine de 300 bin TL kredi çektiren Göksu'nun piyasadan topladığı altınlarla yurt dışına kaçmak istediği iddia ediliyor.



SEVGİLİSİ SOLİSTLİK YAPIYORMUŞ

Konya’daki bir gece kulübünde solistlik yapan ve Musa Göksu’nun kadın arkadaşı olan kadının da aynı gün ortada kaybolduğunu tespit etti. Araştırmalarına bu yönde devam eden Konya polisi ismi açıklanmayan kadının birçok yakınının İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı.

50 KİLO ALTINLA YAKALANDI

Konya’dan İstanbul’a giden polis Musa Göksu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen kadının yakınlarının adreslerini tespit etti. Akşam saatlerinde iki sevgilinin bulunduğu adresi belirleyen Konya polisi eve baskın düzenledi. Musa Göksu ve sevgilisi çalınan 50 kilo altınla birlikte evde ele geçirildi.

Göksu ve kadın arkadaşının Konya ya getirilmek üzere polisler eşliğinde yola çıktığı öğrenildi.