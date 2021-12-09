Evden kaçan karısını 230 KM takip etti, bıçakladı

Daha önce evden kaçan karısını bulmak için yola kıçan Konyalı koca, eşini Manavgat Side'de yanında bir erkekle yürürken buldu. Herkesin ortasında bıçağı çeken adam yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’da bir koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı. Eşinin yanındaki şahsı yakalamak için de hamle yapan koca, yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı.

Konya’da ikamet eden., evi terk eden eşi.’yi takip ederek Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi. Karısını Side Bulvarı’nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., bir anda karşılarına çıkarak elindeki bıçağı eşine saplamaya başladı.

Eşinin yanındaki kişinin arkasından koşan Tunahan M., kaçan kişiyi yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Nuran M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Nuran M., kaldırıldığı hastaneden Antalya’ya sevk edildi.

“ERKEK HAKLARI ÇIKARILSIN”

Jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan Tunahan M. getirildiği Manavgat Adliyesinde savcıya ifade verirken, adliye önündeki bir yakını “Hep kadınlar düşünülüyor. Kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor. Kadın hakları, kadın hakları, bir de erkek hakları çıksın. Erkek haklarını da çıkarsınlar” dedi.



İKİ KEZ EVİ TERK ETMİŞ

2 Kasım tarihinde kimseye haber vermeden evden ayrılan Nuran M. hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu ve 3 Kasım'da İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile eve döndüğü öğrenildi. 30 Kasım'da kimseye haber vermeden yine evden ayrılan kadının ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu, 1 Aralık tarihinde Manavgat'ta polisin sorumluluk bölgesinde bulunan Nuran M.'nin ifadesinin alındığı belirlendi.