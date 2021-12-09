Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Evden kaçan karısını 230 KM takip etti, bıçakladı

09 Aralık 2021 Perşembe 18:20
Evden kaçan karısını 230 KM takip etti, bıçakladı

Evden kaçan karısını 230 KM takip etti, bıçakladı

Daha önce evden kaçan karısını bulmak için yola kıçan Konyalı koca, eşini Manavgat Side'de yanında bir erkekle yürürken buldu. Herkesin ortasında bıçağı çeken adam yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’da bir koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı. Eşinin yanındaki şahsı yakalamak için de hamle yapan koca, yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı.


Konya’da ikamet eden Tunahan M., evi terk eden eşi Nuran M.’yi takip ederek Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi. Karısını Side Bulvarı’nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., bir anda karşılarına çıkarak elindeki bıçağı eşine saplamaya başladı.

Eşinin yanındaki kişinin arkasından koşan Tunahan M., kaçan kişiyi yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Nuran M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Nuran M., kaldırıldığı hastaneden Antalya’ya sevk edildi.

“ERKEK HAKLARI ÇIKARILSIN”

Jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan Tunahan M. getirildiği Manavgat Adliyesinde savcıya ifade verirken, adliye önündeki bir yakını “Hep kadınlar düşünülüyor. Kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor. Kadın hakları, kadın hakları, bir de erkek hakları çıksın. Erkek haklarını da çıkarsınlar” dedi.


İKİ KEZ EVİ TERK ETMİŞ

2 Kasım tarihinde kimseye haber vermeden evden ayrılan Nuran M. hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu ve 3 Kasım'da İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile eve döndüğü öğrenildi. 30 Kasım'da kimseye haber vermeden yine evden ayrılan kadının ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu, 1 Aralık tarihinde Manavgat'ta polisin sorumluluk bölgesinde bulunan Nuran M.'nin ifadesinin alındığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
KarısınıBıçakladıManavgatSide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenci yurdunda satırlı cinayet zanlısı tutuklandı
Öğrenci yurdunda satırlı cinayet zanlısı tutuklandı
Cerrahpaşa'da bir gecede 4 ayrı saldırı | Doktorlar diken üstünde
Cerrahpaşa'da bir gecede 4 ayrı saldırı | Doktorlar diken üstünde
Hamza Yılmaz'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Hamza Yılmaz'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
3 kafadar çocuk, çaldıkları araçla 900 KM yaptı
3 kafadar çocuk, çaldıkları araçla 900 KM yaptı
Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın ölümü | Katil sürücü kaçtı
Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın ölümü | Katil sürücü kaçtı
Erdoğan'ın mitingi öncesi polis aracının altından bomba çıktı
Erdoğan'ın mitingi öncesi polis aracının altından bomba çıktı
Benzediği kişiyi öldürdü, aracını sattı, 50 yıl hapsi istendi
Benzediği kişiyi öldürdü, aracını sattı, 50 yıl hapsi istendi
Bartın'da liseli genç kızın şüpheli ölümü
Bartın'da liseli genç kızın şüpheli ölümü
Kıyıköy Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Kıyıköy Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarcısı çifte 216 yıl hapis
Ankara'da çocuk istismarcısı çifte 216 yıl hapis

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim