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Evinde kripto para üreten adam gözaltına alındı

Bitcoin üretmek için kaçak yollarla cihaz getiren vatandaşın evine düzenlenen operasyon yetkilileri şaşkına çevirdi.

12 Ekim 2021 Salı 21:26
Evinde kripto para üreten adam gözaltına alındı


Evinde kripto para üreten adam gözaltına alındı

Türkiye'de üretimi yasak olan kripto para cihazlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak Tokat'ta Ö.G. adlı vatandaşın evinde yapılan aramada bitcoin üreten şahsın cihazlarına el konuldu.


Tokat'ta yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla evinde kripto para üreten Ö.G., jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin, kripto para üretimi yaptığı cihazlara da el konuldu.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.G.'in, yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla evinde kripto para ürettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri Ö.G.'yi evine düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 6 ana kart, 7 ram, 6 işlemci, 6 güç kaynağı, 16 ekran kartı, 6 bellek kartı, kripto para üretiminde kullanılan 2 mining rig sistemi, 1 bilgisayar kasası, farklı çeşitlerde 4 hard disk ele geçirildi.

Ö.G.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto Para
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