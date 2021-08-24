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Ezik şeftali kavgasında polise tatesli saldırı

Pazar yerinde vatandaşa ezik şeftali sattığı iddia eden pazar esnafı kavga çıkardı. Olaya müdahale eden polise ise patates yağdırdılar. Polis havaya uyarı ateşi açarak olayları durdurdu. 13 gözaltı var

24 Ağustos 2021 Salı 04:59
Ezik şeftali kavgasında polise tatesli saldırı

Ezik şeftali kavgasında polise tatesli saldırı

Ankara Etlik'te pazar esnafı ile vatandaş arasında çıkan ezik şeftali tartışması kavgaya dönüştü, kavgaya müdahele eden polise patatesle saldıranlar gözaltına alındı.


Ankara'da pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak için havaya ateş açtı, 13 kişi gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 18.30 sularında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde bulunan bir pazarda yaşandı.

İddiaya göre müşteri ile pazar esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı.

Şeftaliler ezik diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfür etti. Küfür üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönünce olaya çevredekiler müdahale etti.

Pazardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak ve gerginliği yatıştırmak için havaya ateş açtı.

Kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 24.08.2021 05:07
Anahtar Kelimeler:
EtlikKeçiörenAnkaraKavga
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