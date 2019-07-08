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Fizyoterapist Funda Alacaoğlu yatağında ölü bulundu 

Bir süredir kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen, genç fizyoterapist Funda Alacaoğlu, yatağında ölü bulundu. Alacaoğlu'nun ölüm haberi sevenlerini şoke etti.

Fizyoterapist Funda Alacaoğlu yatağında ölü bulundu 

Bir süredir kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen, genç fizyoterapist Funda Alacaoğlu, yatağında ölü bulundu. Alacaoğlu'nun ölüm haberi sevenlerini şoke etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
Fizyoterapist Funda Alacaoğlu yatağında ölü bulundu 

Fizyoterapist Funda Alacaoğlu yatağında ölü bulundu 

Eşinden ayrıldıktan sonra bir süredir yalnız yaşayan fizyoterapist Funda Alacaoğlu yatağında ölü bulundu. Savcılık Alacaoğlu'nun ölüm nedenini araştırıyor..İşte o haberin detayları;

Antalya'da fizyoterapist Funda Alacaoğlu'ndan haber alamayan komşuları balkondan eve girdi. Yatak odasında hareketsiz bulunan genç kadının öldüğü belirlendi. Bir süre önce eşinden boşanan ve kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

KOMŞULARI BALKONDAN GİRDİ


Antalya'da fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir sitenin C blok giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan komşuları, balkon kapısından içeri girdi. Genç kadını yatak odasında hareketsiz bulan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen genç kadının tek başına yaşadığı öğrenildi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı kaydedilen Funda Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
FizyoterapistAntalyaFundaFunda AlacaoğluÇankaya Mahallesi
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