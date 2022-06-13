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Galip Öztürk, taşıyıcı annlerden 22 çocuk sahibi olmuş

Gürcistan polisi tarafından dairesinde 7.2 kilo kokain bulunduğu iddiasıyla bu ülkede tutuklanan Galip Öztürk'ün striptizci eşi, taşıyıcı anneler aracılığıyla sahip olduğu 22 çoçuca bakmaktan yorulduğunu söyledi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 23:11
Galip Öztürk, taşıyıcı annlerden 22 çocuk sahibi olmuş

Galip Öztürk, taşıyıcı annlerden 22 çocuk sahibi olmuş



Türkiye'den Gürcistan’a kaçan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, tutuklu yargılanması devam ederken, taşıyıcı annelerden sahip olduğu çocuklara eşi Kristina Öztürk bakıyor. Batum kentinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan ve 2 ay tutuklu yargılanmasına karar verilen Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün eşi Kristina Öztürk sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.


İngiliz medyasında da yer alan haberlerde, “105 çocuk isteyen milyoner anne, eşinin tutuklanmasından sonra 22 bebeğe tek başına bakmak zorunda kaldı” başlığı kullanılırken, çiftin taşıyıcı annelik aracılığıyla 22 çocuğu olduğu da belirtildi.

Daha önce 105 çocuk istediğini söyleyen Kristina Öztürk, eşinin gözaltına alınmasından sonra çok yalnız hissettiğini ve geleceğinde bir belirsizlik olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Star gazetesi Kristina’nın eskiden bir striptizci olduğunu yazarken 24 yaşındaki Kristina Öztürk’ün çocuklarının fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaştığını aktardı.


Kristina Öztürk, Instagram üzerinden yaşadıklarını da aktardı. Öztürk, “Yanımda bana çok yakın olan çok sayıda insan olsa bile yalnızlık peşimi bırakmıyor. Eşimin her zaman evde olmasına alışmıştım. Son yıllarda Galip evden çalışıyordu ve sürekli zaman geçiriyorduk” dedi.

Öztürk, “Şu an benim için her zamankinden daha zor. Sessizliğe katlanamıyorum, yokluğuna katlanamıyorum. Uyuyamıyorum ve yalnız uyanıyorum” dedi.

Çift 2021 yılında bir yılda 20 bebeğe sahip olmak için taşıyıcı anneliğe 138 bin pound (yaklaşık 2.9 milyon TL) harcadığını açıklamıştı. Çift ayrıca 7/24 çalışan 16 bakıcı için de yılda 67.700 pound (yaklaşık 1.4 milyon TL) harcadığını da duyurmuştu.

Rus vatandaşı olan Kristina, Gürcistan’da Galip Öztürk ile tanışmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Galip öztürkMetro TurzmTaşıyıcı Anne
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