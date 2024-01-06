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Gökçe Bebeci'nin ölümü | Cinayet mi? Kaza mı? İntihar mı?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'nin kaldığı evde cansız bedeni bulundu. Ölüm olayın şüpheli bulunan savcılık soruşturma başlattı.

06 Ocak 2024 Cumartesi 21:28
Gökçe Bebeci'nin ölümü | Cinayet mi? Kaza mı? İntihar mı?






Gökçe Bebeci'nin ölümü | Cinayet mi? Kaza mı? İntihar mı?


İzmir'in Urla ilçesinde kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci (25) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Gökçe Bebeci'nin şüpheli ölümü için soruşturma açıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis, Bebeci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise evin önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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