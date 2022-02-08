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Halil Falyalı'ya silahlı saldırı | Evinin önünde vuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta işlettiği kumarhaneler ve Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

08 Şubat 2022 Salı 21:07
Halil Falyalı'ya silahlı saldırı | Evinin önünde vuruldu

Halil Falyalı'ya silahlı saldırı | Evinin önünde vuruldu


Kuzey Kıbrıs'ta işlettiği kumarhaneler ve Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. KKTC güvenlik kaynakları Falyalı'nın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakımda olduğunu duyururken bazı gazeteler, Halil Falyalı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.Saat 21.30'da Kıbrıs'tan yayın yapan Kıbrıs Gazetesi. Falyalı'nın hayatını kaybettiğini yazdı.

SALDIRGANLARIN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Bu arada. saldırıyı düzenlediği iddia eden kişilerin görüntüleri Gazeteci Erk Acarer'in hesabından yayınlandı


Türkiye'de Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı..

KKTC’nin tanınmış iş insanlarından ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı bu akşam Çatalköy’deki evi önünde aracı içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.  

Silahlı saldırı sırasında Falyalı’nın şöförü hayatını kaybetti. Falyalı’ya kimliği meçhul kişiler tarafından otomatik silahla ateş açıldığı öğrenildi. 

AİLE ÜYELERİ DE ARAÇTAYDI

Kibris’da Çatalköy’de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Halil Falyalı’nın şoförü aynı saldırıda hayatını kaybetti.

Otelinden çıkıp evine doğru yol alan Falyalı’nın aracına pusu kuran silahlı saldırganlar taramalı tüfeklerle ateş açtı

Açılan ateş soncu Falyalı’nın şoförü hayatını kaybetti. Hayatını kaybedeb şahsın kimliği henüz açıklanmadı.

Öte yandan saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun arkadaki araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bu arada, saldırganların sürat teknesiyle KKTC'yi terk ettiği iddia ediliyor.

Son Güncelleme: 08.02.2022 21:41
Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıKKTCCinayet
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