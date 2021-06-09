Halime Elma'nın ölümü | Gece yarısı göle girmişti
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ailesiyle birlikte konakladığı bungolov evlerinde göle girerek boğularak hayatını kaybeden Halime Elma (36) adlı talihsiz kadın toprağa verildi.
Eğirdir Gölü'nün Altınkum Mahallesi'nde bulunan plajdaki bungalov evlere ailesiyle konaklamak için gelen Halime Elma, saat 03.00 sıralarında göle girdi. Ailesi, bir süre sonra Halime Elma'nın gözden kaybolduğunu fark etti.
AİLESİ KURTARDI AMA CAN VERDİ
Isparta’dan, 2 çocuğu ve 3 yakınıyla gelen Halime Elma'nın alkol aldığı, daha sonra girdiği suda dengesini kaybederek düştüğü ve boğulduğu öne sürüldü.
Savcılık talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.