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Halime Elma'nın ölümü | Gece yarısı göle girmişti

Eğridir'de gece yarısı girdiği gölde boğulma tehlikesi geçiren Halime Elma adlı talihsiz kadın, ailesi tarafından sudan çıkarılmasına rağmen kurtarılamadı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 23:44
Halime Elma'nın ölümü | Gece yarısı göle girmişti

Halime Elma'nın ölümü | Gece yarısı göle girmişti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ailesiyle birlikte konakladığı bungolov evlerinde göle girerek boğularak hayatını kaybeden  Halime Elma (36) adlı talihsiz kadın toprağa verildi.

Eğirdir Gölü'nün Altınkum Mahallesi'nde bulunan plajdaki bungalov evlere ailesiyle konaklamak için gelen Halime Elma, saat 03.00 sıralarında göle girdi. Ailesi, bir süre sonra Halime Elma'nın gözden kaybolduğunu fark etti. 

AİLESİ KURTARDI AMA CAN VERDİ

Aile kendi imkanlarıyla Halime Elmayı bularak sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Halime Elma’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Halime Elma, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Isparta’dan, 2 çocuğu ve 3 yakınıyla gelen Halime Elma'nın alkol aldığı, daha sonra girdiği suda dengesini kaybederek düştüğü ve boğulduğu öne sürüldü.

Savcılık talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Son Güncelleme: 09.06.2021 23:55
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Eğridir GölüBoğulmaGece YarısıSon DakikaBungolov Evleri
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