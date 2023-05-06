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Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı

Hatay'da ağır yük kamyonu kontrolden çıktı. Asker uğurlayan vatandaşların arasına giren kamyon, başka bir kamyon sonra da minibüsle çarpıştı. Ölü ve yaralılar var.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 22:05
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı

Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı


Depremin vurduğu Hatay bir trafik kazası haberiyle yasa boğuldu. Ağır yük kamyonu kontrolden çıktı, kamyon ve minibüslere çarparak alev aldı. Kamyonun asker uğurlayan vatandaşların arasına da girdiği bildiriliyor. Can kaybı var ancak sayısı ve kimlikleri henüz belli değil.

Son dakika Hatay Belen kaza haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ile kamyonun çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı.


Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 
 
 

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