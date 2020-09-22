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Hatice Çiftçi Cinayeti | Katilden dehşete düşüren itiraflar

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katilinden iğrenç itiraflar.

22 Eylül 2020 Salı 15:15
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katilden dehşete düşüren itiraflar


Hatice Çiftçi Cinayeti | Katilden dehşete düşüren itiraflar


Konya Akşehir'de 8 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden Hatice Çiftçi'nin (13) katil zanlısı Veli K.'dan, İzmir’de karıştığı bir kavga sonrasında alınan kan örneği, Hatice'nin tırnaklarından alınan kan örneğiyle uyuşmuş ve tutuklanmıştı. Katil zanlısı Veli K., sorgusunda 5 yıl önce iki kadına da tecavüz ettiğini itiraf etti

Edinilen bilgilere göre 2012 yılının aralık ayında, o dönem 13 yaşında olan ortaokul 8. Sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve 4 gün sonra Akşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki bir meyve bahçesinde iple boğulmuş halde bulunmuştu.

KATİL ZANLISI EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI ÇIKTI

O dönemde polis yaptığı cinayet soruşturmasında 600 kişiden kan örneği aldı. Ancak alınan örnek Hatice Çiftçi'nin üzerinden ve boğulduğu ipte kalıp eşleştirilen kan örneğiyle uyuşmadı. Katil zanlısına da ulaşılamadı.

Bu olaydan 8 yıl sonra İzmir'de bir kavgaya karışan evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Veli K.'dan alınan kan örnekleri, Hatice'nin üzerinden alınan örneklerle eşleşti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Veli K. gözaltına alındı.

"ÇANTAMIN İPİYLE BOĞUP ATTIM"

İzmir’den Konya'nın Akşehir ilçesine getirilen zanlı burada yapılan sorgusunda olayı soğukkanlılıkla anlattı. Hatice'yi, olaydan 4 gün önce etüt merkezinden çıkarken gördüğünü ve yağmur yağdığı için evine bırakma teklifinde bulunarak otomobiline aldığını söyleyen Veli K., "Olay günü de Hatice’yi yine etüt merkezinin önünde gördüm. Evine bırakmayı teklif ettim. Kabul etmedi. İkna edip arabaya aldım.


Alkol alıyordum. Ona da teklif ettim içmedi. Zorla içirdim. Issız bir köy yoluna girdim. Arabayı kenara çekip onunla birlikte olmak istedim. Onu da kabul etmedi. Zorla birlikte olmaya çalıştım. Ağladı. Uzun süre susmadı. Asker tipi çantamın ipiyle boğdum. Cesedini de yolun karşısındaki bahçenin içerisine bıraktım" dediği öğrenildi.

2 TECAVÜZÜ DAHA İTİRAF ETTİ

Veli K.'nın, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra Akşehir'e gelip sanayide işçi olarak çalışmaya başladığını itiraf ettiği öğrenildi. 2012'de Hatice'ye cinsel istismarda bulunup öldüren ve olay sonrası Antalya'ya kaçan zanlının, bu olaydan bir yıl sonra da başka bir kadına tecavüz edip İzmir’e kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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