Hemşire Selen Bilgin'in ölümü | Cinayet mi? İhmal mi?



İstanbul'da, özel bir hastanede kan donduran bir olay yaşandı. Yoğun bakımda yatan dedesi için hastanede refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, hayatını kaybetti. Ameliyat öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu öldüğü öğrenilen genç hemşerinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktor Fatih A. gözaltına alındı.



İstanbul'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), geçen pazar günü başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesi için hastaneye refakatçi olarak gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre dedesinin yattığı hastanenin yoğun bakım doktoru Fatih A. ile bir süredir arkadaş olan genç hemşire, doktorun iddiasına göre pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada kalbi durmuş halde buldu.



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, koluna ameliyatlar öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edildiği iddia edilen Selen Bilgin yoğun bakıma alındı.

"BAŞI AĞRIDI, SERUM VERDİM" İDDİASI

Yapılan müdahaleye rağmen kısa süre sonra Bilgin hayatını kaybetti. Bunun üzerine doktor, Selen’in yakınlarını hastaneye çağırarak Selen'in gece başının çok ağrıdığını ve ağrı kesici içeren serum verdiğini iddia etti.

İLACIN AMPULÜ ODADA BULUNAMADI

Şüpheli ölüm üzerine Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek inceleme başlattı. Olay yerinde inceleme yapan savcı, genç kızın koluna enjekte edilen ilacın ampulünü aradı ancak, odada gözlem yolu ile yaptığı incelemede ampulü bulamadı.

İLACIN AMPULU DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Bunun üzerine olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, doktor Fatih A.’ya ampulün nerede olduğunu sordu. Savcının bu sorusu üzerine, genç kızın koluna enjekte edilen ve üst kısmı kırık, içinde az miktarda ilaç olan ampul, doktor Fatih A.’nın cebinden çıktı. Ampule incelenmek üzere el konuldu.

KAMERALAR İNCELENMEYE ALINDI

Doktorun ilacı, kız arkadaşı hemşirenin kendi koluna enjekte ettiği iddiası üzerine, enjektör de arandı. Ancak enjektör bulunamadı. Olayı şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı, olay gecesiyle ilgili hastanenin tüm güvenlik kamera görüntülerini incelenmek üzere polis ekiplerine aldırdı.

ÖNCE TANIK OLARAK İFADESİ ALINDI

Şüpheli ölüm üzerine, doktor Fatih A.'nın önce tanık olarak ifadesine başvuruldu. Doktor Fatih A., ifadesinde, Selen Bilgin’le arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki yaşandığını belirterek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini iddia etti.

Sabah uyandığında Selen’i yüzü morarmış olarak bulduğunu ileri sürdü. Doktor Fatih A., ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen’in enjekte ettiğini iddia etti.

AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE ŞÜPHELİ OLDU

Yapılan ilk çalışmalarda, doktor Fatih A.'nın tanık olarak soruşturmada ifadesine başvurulduğu belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Bilgin’in ailesinin Avukatı Bahaeddin Özdemir, 3 gün sonra şüpheli hakkında çelişkili durumları ortaya koyarak tutuklama talep etti. Ortaya konulan çelişkili iddialar üzerine doktor Fatih A., soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alındı.

TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli olarak ifadesi alınan doktor Fatih A., ifadesinin ardından olayı soruşturan Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesini yenileyen doktor, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.



ADLI TIP RAPORU VE KAMERALAR İNCELENİYOR

Olayın ardından kameraların incelenmesinin henüz tamamlanmadığı belirtildi. Genç hemşirenin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası netlik kazanacak.

"ANESTEZİ İLACI YAPTI MI?"

Hastanede yaşanan bu şok olay üzerine Selen Bilgin’in kuzeni yaşananları anlattı.

Dedesinin hastanede yoğun bakımda kaldığını belirten Fahri Can Paker, Pazartesi sabah 06.19’da kendisini doktor Fatih A.’nın arayarak ‘Hastaneye çabuk gel Selen kötü’ dediğini söyledi.

Paker yaşananları, “Ben saat 06.40 sıralarında hastaneye gittim. Selen’i kırmızı odada, kalbi durmuş entübe edilmiş ve suratında kan vardı o şekilde gördüm. Doktor yanıma gelip, Selen'in gece başının ağrıdığını, '2-3 gündür uyuyamıyorum' dediğini, bunun için de ona ağrı kesici serum taktığını söyledi. Ardından doktor, Selen’in uyuyamaması üzerine sakinleştirici verdiğini söyledi. Hastaneye gelen diğer akrabalarıma da bunları söyledi. Daha sonra Selen’in amcası çok sıkıştırınca, doktor 'Ben anestezi yaptım' dedi" diye anlattı.

"DOKTOR TUTUKLANMALIYDI"

Selen’in ilacı kendi koluna enjekte ettiğini söyleyen doktorun cebinden ilacın ampulünün çıktığını belirten Paker, olayın çok şüpheli olduğunu iddia ederek, “Savcı bey, 'Kullanılan ilaç ampulü nerede' diye soruyor ve ilacın ampulü, doktorun sağ cebinden çıkıyor. Selen kendine enjekte etmişse ampulün doktorun cebinde ne işi var? Biz doktorun sabah odaya girdiğini değil; birlikte aynı odada kaldıklarını düşünüyoruz. Bu tüm kamera kayıtlarında ortaya çıkacak zaten. İlacı Selen’in enjekte ettiğini iddia ettiği halde ilacı vurduktan sonra uyuya kalıyor ve uyanınca cesedi buluyor. Olay, doktorun özel odasında gerçekleşiyor" diye konuştu.

"İLAÇ AMELİYATHANEDE KULLANILIYOR"

Doktorun tutuklanması gerektiğini belirten Paker şöyle devam etti:

"İlaç öyle herkesin ulaşabileceği bir ilaç değil. Bu ilaç sadece ameliyathane sınırları içerisinde kullanılan ameliyathane dışına çıkarılamayan, kırmızı reçeteli anestezik olan bir ilaç. Selen o ilaca nasıl ulaşacak ki? Ayrıca olayın faili olduğunu düşündüğümüz doktor, olayda 3 gün tanık, daha sonra ise şüpheli olmuş. Bizim için çok şüpheli durumlar var. Doktorun tutuklanması gerekirdi. Olayı yakından takip ediyoruz” dedi

ENJEKTE EDİLEN İLAÇ NEDİR?

Genç hemşirenin koluna enjekte edilen ilacın, genel anestezikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait olduğu ortaya çıktı. Genel anestezikler, cerrahi müdahalelerin veya diğer işlemlerin yapılabilmesi için bilinçsizlik (uyku) sağlamak için kullanılıyor.