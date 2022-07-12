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Herkesin gözü önünde zorla darbederek insan kaçırdılar

İstanbul Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda, geçen yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı.

12 Temmuz 2022 Salı 18:45
Herkesin gözü önünde zorla darbederek insan kaçırdılar

Herkesin gözü önünde zorla darbederek insan kaçırdılar


Küçükcekmece, D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Dehşet anları kameraya saniye saniye yansırken; Erhan M.'nin ekipler tarafından kurtarılmasının ardından, gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.


ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRİLDİ

Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü. Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekte geçti.

EKİPLER KURTARDI

Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirildikleri ortaya çıkarıldı. 

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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