Hilal Oktay Başaslan silah, palalı, sopalı saldırıya uğradı



Sokak hayvanlarına elektro şok tabancasıyla saldıran bir maganda, oturdukları binanın yakınlarında köpeklere yiyecek veren Gelecek Partisi Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ile eşi ve 12 yaşındaki kızına saldırdı. Sitede besledikleri sokak köpekleri nedeniyle palalı, sopalı, silahlı saldırıya uğrayan Hilal Oktay Başaslan'ın saldırıya uğradığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, genç kadının boğazına pala dayayan saldırganlar polis tarafından aranıyor. Saldırganları, WhatsApp uygulaması üzerinden örgütleyen ve kışkırtan kişinin ifadesi alındı.

Hilal Oktay Başaslan ve ailesi, Konyaaltı Sarısu Mahallesi'nde silahlı, sopalı ve palalı bir grubun saldırısına uğradı. Başaslan'ın baktığı sokak köpekleri nedeniyle başlayan tartışma sonrası yaşanan saldırının görüntüleri dehşete düşürdü.

Saldırıyı video kaydına alan Başaslan, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı: "Bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende kızımda kesikler mevcut."

Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşinin kafasına vurulduğunu kaydeden Başaslan, "2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'seni burada keserim' diyor, hepsinin görüntüleri mevcut" dedi.

Başaslan, paylaşımında "Polislerin yanında da tehdit devam etti ayrıca biz bu saate kadar hastanelerde, ifadelerdeyken onlar ifadeye bile götürülmedi henüz! Ölmemiz mi lazım!" ifadelerini kullandı.

Saldırganların görüntülerde polislere de küfür ettiği dediği duyuluyor.

Başaslan yaşanan saldırının nedenine ilişkin ise şöyle dedi:

"Olayların çıkış sebebi G.Ş isimli, özel eğitim merkezinde öğretmenlik yapan ve köpeklere elektro şok ile saldıran site yöneticisi! Bu görüntüleri yayınlamadım belki düzeltiriz dedim ama insan değiller. Site Whatsapp grubunda bu palalı ve silahlı şahısları üstümüze salan kişi!"