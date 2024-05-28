Hırsız değiliz pankartı asanlar, kaçak hat çekerken yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, kaçak kullanımı engellemek amacıyla yapılan yeni yeraltı şebekesi yatırımını engelleyen ve yüzde 72 oranında kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bir siteye, "Biz hırsız değiliz" yazılı pankart asılmıştı. Yapılan kontrollerde, aynı sitede yeni döşenen şebekeden kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Kaçak hattı çeken şahıslar, denetim ekiplerinin geldiğini fark edince kullandıkları malzemeleri bırakarak kaçtı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kaçak kullanımı da önleyecek olan yeni şebekeden enerji almayı reddederek Dicle Elektrik’in yatırım çalışmasını engelleyen site sakinleri, %72.2 oranında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilince site girişine “Biz hırsız değiliz” yazılı pankart astı. Ancak aynı sitede evlere yeni döşenen şebekeden kaçak elektrik hattı çeken şahıslar suçüstü yakalandı.

100 bin kWh elektriğin yüzde 72’si kaçak

Dicle Elektrik, kaçak tüketimle mücadelesini kırsal ve tarımsal sulama alanlarının dışında şehir merkezlerinde de sürdürüyor. Mardin’in Suriye sınırında yer alan Nusaybin ilçesinde bulunan Şerif Başak-3 isimli konut sitesinde, eskiyen ve risk teşkil etmeye başlayan eski elektrik şebekesi toplanarak kaldırıldı. Eski şebekenin yerine yeni döşenen ve enerji kalitesini arttırıp kaçak tüketimi de önleyecek olan yeraltı şebekesinden elektrik verilmek istendi. Ancak site sakinlerinden bazıları, yeni şebekeden kaçak elektrik kullanamayacaklarını bildikleri için bu duruma karşı çıktı. Dicle Elektrik ekiplerine hakaret ederek siteden kovan şahıslar, sitelerinde aylık 100 bin kWh elektriğin %72,2'sinin kaçak olarak tüketildiğini öğrendi. Bunun yıllık 2,2 milyon TL'lik bir fatura oluşturduğunun açıklanması üzerine, site girişine “Biz hırsız değiliz” yazılı büyük bir pankart astılar.

Yeraltı kablosunu delip bodruma kaçak hat çekmişler

Hafta sonu akşam saatlerinde Dicle Elektrik’e yapılan bir ihbar üzerine denetim ekipleri, polise de haber vererek Kışla Mahallesi’nde bulunan Şerif Başak-3 sitesine intikal etti. Yapılan kontroller sonucunda daha yeni döşenen yeraltı elektrik şebekesine ait korumalı kabloların elektrik panosunun altı kazılarak delindiği ve buradan evlere kaçak elektrik hattı çekilmeye çalışıldığı belirlendi. Metrelerce uzunluktaki kaçak hattın, sitenin bodrumuna kadar çekildiği ancak konutlara bağlantısının henüz yapılamadığı saptandı. Ekiplerin geldiğini görünce kaçan kişilerin kullandıkları malzemeleri de olay yerinde bıraktığı belirlendi. Dicle Elektrik ekipleri, gerekli tespitleri yapıp tutanak altına aldıktan sonra delinerek zarar gören yeraltı kablolarını onardı ve kaçak hattı iptal etti.

Kaçak hat çekenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Yaşanan olay üzerine Dicle Elektrik avukatları harekete geçti. İlk incelemede, kaçak elektrik hattı çekilirken panonun bulunduğu alanın görünmemesi için buraya bir tır çekildiği tespit edildi. Avukatlar, kaçak elektrik hattı çekenlerin belirlenerek hak ettikleri cezayı alabilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.