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İki kız çocuğu el ele inşaattan ölüme atladı

Evlerinden kaçan iki kız çocuğu bir inşaatın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. El ele tutarak kendilerini boşluğa bırakan iki arkadaşın durumu kritik,

İki kız çocuğu el ele inşaattan ölüme atladı

Evlerinden kaçan iki kız çocuğu bir inşaatın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. El ele tutarak kendilerini boşluğa bırakan iki arkadaşın durumu kritik,

02 Ağustos 2019 Cuma 15:00
İki kız çocuğu el ele inşaattan ölüme atladı

İki kız çocuğu el ele inşaattan ölüme atladı

Kayseri Melikgazi Tınaztepe'de oturan iki kız çocuğu canınan kıymak istedi.  13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4'üncü katına çıktı. El ele boşluğa atlayan kız çocukları vatandaşların haber vermesi ile hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.


Kayseri'de 'bunalıma girdikleri' öne sürülen Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D. (13), 14 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız çocukları, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Şerife A. ve İrem D. ağır yaralanırken, inşaatın bekçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla iki kız çocuğu Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
 

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