İmren Kandemir cinayeti | Katil kocaya indirimsiz müebbet

İmren Kandemir öğretmenin katili eski eşe indirimsiz müebbet



Eski eşini öldürdükten sonra intihar süsü veren polis memuru hakkında karar duruşması bugün yapıldı. Eşinin elinde silah bulunmasına rağmen barut izi (svap) tesbit edilemeyen, aynı kontrol sırasında elinde barut izi bulunan Burak T. için kadın cinayetlerine emsal olabilecek karar çıktı.



İstanbul Bahçelievler'de, boşandığı İngilizce öğretmeni İmren Kandemir'in (27) silahla ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru Burak T., "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Burak T.´ye "haksız tahrik" ve "İyi hal" indirimi ise uygulanmadı.

İstanbul Bahçelievler'de geçen yıl nisan ayında yaşanan olayda İngilizce öğretmeni İmren Kandemir (27) silahla öldürülmüştü. Boşandığı eşi, polis memuru olan Burak T., Kandemir'in silahla intihar ettiğini iddia etmişti. Ancak genç kadının elinde barut izine rastlanmazken, Burak T.'nin elinde barut izi çıkması üzerine katil zanlısı tutuklandı.



KATİL KOCA KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Edinilen bilgilere göre Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak T. ile taraf avukatları katıldı. Burak T., eski eşini kaybettiğini ve 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben kesinlikle suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

İYİ HALSİZ, İNDİRİMSİZ MÜEBBET

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanık Burak T.´yi "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Burak T.´ye "İyi hal indirimi" ve "Haksız tahrik indirimi" de uygulamayan mahkeme heyeti, sanık Burak T.´nin tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

