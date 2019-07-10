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İnternette tanıştığı kişinin evinde tuzağa düşürüldü

İnternette tanıştığı bir kişinin evine giden şahıs burada tuzağa düşürüldü. Tüm parası alınan, senet imzalatılan kişi yarı çıplak çıktığı balkondan aşağı sarkarak yardım istedi..

İnternette tanıştığı kişinin evinde tuzağa düşürüldü

İnternette tanıştığı bir kişinin evine giden şahıs burada tuzağa düşürüldü. Tüm parası alınan, senet imzalatılan kişi yarı çıplak çıktığı balkondan aşağı sarkarak yardım istedi..

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
İnternette tanıştığı kişinin evinde tuzağa düşürüldü

İnternette tanıştığı kişinin evinde tuzağa düşürüldü



Sultanbeyli Cebeci Mahallesi'nde bir evin balkonundan aşağı sarkarak yardım isteyen kişinin, internette tanıştığı şahısların tuzağına düştüğü ortaya çıktı.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağı indirilen kişinin polise verdiği bilginin ardından operasyon yapıldı. İşte o haberin detayları

İstanbul Sultangazi'de internetten tanıştığı kişinin evine giden şahıs, gasp tuzağına düştü. Evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından önce dövülen şahsın zorla parası alındı. Ardından zorla senet imzalatmak istenilen kişi, yarı çıplak halde 5'inci kattaki dairenin balkonuna kaçtı. Balkondan sarkıp 'yardım edin' diye bağıran şahsı görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Mahallelinin şaşkın bakışları arasında şahıs, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

YARI ÇIPLAK HALİYLE ŞAŞIRTTI

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki evine giden bu kişi, evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından dövüldü. Evdekilerin parasını alarak, zorla senet imzalatmak istediği öne süren kişi yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

BALKANDON SARKIP, YARDIM İSTEDİ

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan 3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı. Aşağıya indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'DÖVÜP PARAMI ALDILAR'

Polis merkezine götürülen adam burada verdiği ifadesinde, "İnternette tanıştığım kişi birkaç gün süren yazışmaların ardından Sultangazi'deki eve davet etti. Eve geldiğimde tanıştığım kişinin yanı sıra yan odadan tanımadığım 2 kişi çıktı. 3 kişi beni dövüp paramı aldı. Zorla senet imzalatmak istedikleri sırada balkona çıkarak yardım istedim. Bana zarar vereceklerinden korktuğum için de aşağıya sarktım" dediği öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri ararken görgü tanıkları 5 katlı binadan sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

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