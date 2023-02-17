Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremde 38 bin vatandaşımız yaşamını yitirirken kayıp yurttaşlar için aramalar sürüyor.

17 Şubat 2023 Cuma 12:27
İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu

İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, kayıp ihbarı verilen çok sayıda çocuk ve genç için yurt genelinde arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremi Gaziantep'te İslahiye Hacıali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Gözde Apartmanı’nda yakalanan Karaca ailesinden Adile Karaca, Duygu Karaca, Sıla Karaca, Adile Nur Karaca, Mehmet Karaca ve Hava Olamcam yaşamını yitirdi.


Aynı evde bulunan 14 yaşındaki İrem Karaca’dan ise haber alınamıyor. İrem Karaca’nın hayatta olduğuna inandıklarını söyleyen İrem’in halası İlknur Karaca Üçel, şunları söyledi:

“Yaşamını yitirenlerin naaşlarını teşhis ettik. Eminiz ki içinde İrem yok. Deprem sonrası evimizin yakınlarında güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş bir görüntü var. Çok karanlık olduğu için görüntüde seçemiyoruz ama İrem’e benzetiyoruz. Konuştuğumuz uzmanlar depremin etkisiyle şoka girebileceğini ve hafıza kaybı yaşayabileceğini söylediler. Yine deprem sonrası İrem yaşlarındaki bir kız çocuğunu gören ve onun ‘ailem enkaz altında, lütfen yardım edin’ dediğini söyleyen yurttaşlar var.

İrem’i görenler lütfen ona yardımcı olsun ve bize 0544 772 39 41 numarasından ulaşsın. Onun yaşadığına inanıyoruz ama endişeliyiz”

Deprem bölgesinde salgın uyarısı 
Deprem bölgesinde salgın uyarısı 
Türkiye'yi sarsan fay krıkları yer yüzeyine çıktı
Türkiye'yi sarsan fay krıkları yer yüzeyine çıktı
AFAD deprem bölgesine ne zaman ulaştı | Canlı yayında ilginç ayrıntı
AFAD deprem bölgesine ne zaman ulaştı | Canlı yayında ilginç ayrıntı
Depremleri uydudan atılan titanyum çubuklar mı oluşturdu?
Depremleri uydudan atılan titanyum çubuklar mı oluşturdu?
Deprem bölgesinde son durum; Can kaybımız 38 bini geçti
Deprem bölgesinde son durum; Can kaybımız 38 bini geçti
Okullar ne zaman açılacak | Bakan açıkladı
Okullar ne zaman açılacak | Bakan açıkladı
Depremde yerle bir olan Hatay'da sağlam kalan cadde
Depremde yerle bir olan Hatay'da sağlam kalan cadde
Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
DepremDeprem BölgesiKayıplar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Dilay Ceviz depremzedelere yardım götürdü, kazada can verdi
Dilay Ceviz depremzedelere yardım götürdü, kazada can verdi
Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi
Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi
Utanmaz müteahhit lüksüne harcadığı parayı yaptığı binalardan çalmış
Utanmaz müteahhit lüksüne harcadığı parayı yaptığı binalardan çalmış
Polis deprem hırsızlarını tek tek yakaladı
Polis deprem hırsızlarını tek tek yakaladı
Deprem bölgesinde yalan habere ilk tutuklama Uğur Kardaş'a geldi
Deprem bölgesinde yalan habere ilk tutuklama Uğur Kardaş'a geldi
Deprem bölgesinde şov yaparken hakaretler savurdu
Deprem bölgesinde şov yaparken hakaretler savurdu
Kaçak müteahhidi oğlu ihbar etmiş | KKTC'de yakalandı
Kaçak müteahhidi oğlu ihbar etmiş | KKTC'de yakalandı
Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda Ümit Özdağ Temizliği
Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda Ümit Özdağ Temizliği
Deprem bölgesinde AFAD kıyafetli soygun
Deprem bölgesinde AFAD kıyafetli soygun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim