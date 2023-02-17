İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, kayıp ihbarı verilen çok sayıda çocuk ve genç için yurt genelinde arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremi Gaziantep'te İslahiye Hacıali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Gözde Apartmanı’nda yakalanan Karaca ailesinden Adile Karaca, Duygu Karaca, Sıla Karaca, Adile Nur Karaca, Mehmet Karaca ve Hava Olamcam yaşamını yitirdi.

Aynı evde bulunan 14 yaşındaki İrem Karaca’dan ise haber alınamıyor.’nın hayatta olduğuna inandıklarını söyleyen İrem’in halası, şunları söyledi:

“Yaşamını yitirenlerin naaşlarını teşhis ettik. Eminiz ki içinde İrem yok. Deprem sonrası evimizin yakınlarında güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş bir görüntü var. Çok karanlık olduğu için görüntüde seçemiyoruz ama İrem’e benzetiyoruz. Konuştuğumuz uzmanlar depremin etkisiyle şoka girebileceğini ve hafıza kaybı yaşayabileceğini söylediler. Yine deprem sonrası İrem yaşlarındaki bir kız çocuğunu gören ve onun ‘ailem enkaz altında, lütfen yardım edin’ dediğini söyleyen yurttaşlar var.

İrem’i görenler lütfen ona yardımcı olsun ve bize 0544 772 39 41 numarasından ulaşsın. Onun yaşadığına inanıyoruz ama endişeliyiz”