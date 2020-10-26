İskenderun'da patlama | Canlı bomba kendini patlattı

İskenderun'da patlama | Terörist yakalanacağını anlayınca kendini patlattı



Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şiddetli patlamanın sesi kentin büyük bölümünde duyulurken, bölgeye gelen polis ekipleri vatandaşların evlerine girmesini istediği öğrenildi.

Çatışma sırasında İskenderun Emniyet Müdür Yardımcısı hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan teröristin yakalanması için operasyon sürüydor.

İskenderun kent merkesinde bir çıkmaz sokakta meydana gelen patlamanından kaynaklandığı iddiasına emniyet yetkilileri henüz bir cevap vermedi.

İlk gelen bilgilere göre, polis ekiplerinin dikkati üzerine, teröristlerden birinin kendini infilak ettirerek öldürdü, diğer terörist ise kaçtı. İskenderun polisi kaçan teröristi yakalamak için bölgeyi tamamen abluka altına aldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma var. Görüntülerde silah seslerinden sonra canlı bombanın kendini patlatma anı yer alıyor.

Şiddetli patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Çok çok geçmiş olsun.#İskenderun’da takip altındaki canlı bombanın sıkışınca kendini patlattığı ifade ediliyor.

Can kaybımız ya da yaralımız gözükmüyor.

Canlı bombanın YPG/PKK’lı olma olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor. pic.twitter.com/wLqeKYMdxQ — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) October 26, 2020

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde patlamanın ardından çok sayıda ev iş yerinin hasar gördüğü ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları polis ekiplerinin iki ayrı canlı bombanın izinin sürdüğünü iddia ediyor.

Patlama sırasında yaralıların olduğu iddia edildi. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı,

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İskenderun'da hareketli gecenin ardından ilk açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Vali Doğan yaptığı açıklamada "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.