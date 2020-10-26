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İskenderun'da patlama | Canlı bomba kendini patlattı

İskenderun geceye patlama sesi ile girdi. Kent merkezinde İskenderun Polisi'nin takip ettiği iki teröristten biri kendini patlattı. Çatışma sonrası kendini patlatan teröristin bombayı infilak ettirme anı kameralara yansıdı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 21:01
İskenderun'da patlama | Canlı bomba kendini patlattı

İskenderun'da patlama | Terörist yakalanacağını anlayınca kendini patlattı


Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Şiddetli patlamanın sesi kentin büyük bölümünde duyulurken, bölgeye gelen polis ekipleri vatandaşların evlerine girmesini istediği öğrenildi.

Çatışma sırasında İskenderun Emniyet Müdür Yardımcısı hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan teröristin yakalanması için operasyon sürüydor.

İskenderun kent merkesinde bir çıkmaz sokakta meydana gelen patlamanın canlı bombadan kaynaklandığı iddiasına emniyet yetkilileri henüz bir cevap vermedi.

İlk gelen bilgilere göre, polis ekiplerinin dikkati üzerine, teröristlerden birinin kendini infilak ettirerek öldürdü, diğer terörist ise kaçtı. İskenderun polisi kaçan teröristi yakalamak için bölgeyi tamamen abluka altına aldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma var. Görüntülerde silah seslerinden sonra canlı bombanın kendini patlatma anı yer alıyor.

Şiddetli patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde patlamanın ardından çok sayıda ev iş yerinin hasar gördüğü ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları polis ekiplerinin iki ayrı canlı bombanın izinin sürdüğünü iddia ediyor.
Patlama sırasında yaralıların olduğu iddia edildi. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı,

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İskenderun'da hareketli gecenin ardından ilk açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Vali Doğan yaptığı açıklamada "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.

Son Güncelleme: 26.10.2020 21:29
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Hatay PatlamaIskenderun PatlamaPatlamaCanlı Bomba
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