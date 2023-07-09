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İstanbul Pendikte miras kavgasında cinayet | 4 ölü var

İki yakın aile arasındaki miras tartışmasında silahlar çekildi, 4 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2023 Pazar 13:07
İstanbul Pendikte miras kavgasında cinayet | 4 ölü var

İstanbul Pendikte miras kavgasında cinayet | 4 ölü var



İstanbul Pendik'te aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırıda yer alanlardan biri polis tarafından yakalandı.

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
PendikMiras Cinayeti
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