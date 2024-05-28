Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İYİ Partili belediyede taciz skandalı | Başkana hapis cezası

Zonguldak'ın Gülüç Beldesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanı Duygu K.’yi taciz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, hapis cezasına çarptırıldı.

28 Mayıs 2024 Salı 20:44
İYİ Partili belediyede taciz skandalı | Başkana hapis cezası






İYİ Partili belediyede taciz skandalı | Başkana hapis cezası



Zonguldak’a bağlı Gülüç belediye başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın, belediye çalışanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Duvar’dan Mustafa Özdemir’in aktardığı habere göre, Bugün Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Gökhan Mustafa Demirtaş suçlamaları kabul etmezken, mahkeme başkanı Demirtaş’ı suçlu bularak cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan Duygu K., “Bugün verilen hapis cezası karşısında adaleti iliklerime kadar hissettim. Taciz ve şiddete uğrayan tüm kadınlara sesleniyorum; kimse korkmasın, dimdik dursunlar, kimseye boyun eğmesinler. Yüce Türk adaletine güvensinler ve haklarını arasınlar” dedi.

Son Güncelleme: 28.05.2024 21:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
75 yaşındaki kadına, 5 kişiyi darptan ceza verdiler
75 yaşındaki kadına, 5 kişiyi darptan ceza verdiler
Hırsız değiliz pankartı asanlar, kaçak hat çekerken yakalandı
Hırsız değiliz pankartı asanlar, kaçak hat çekerken yakalandı
Astrolog Meral Güven için gözaltı kararı
Astrolog Meral Güven için gözaltı kararı
Erzincan İliç'te yeniden toprak kayması
Erzincan İliç'te yeniden toprak kayması
Mersin’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Mersin’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Afganlılara kolay vize haberlerine açıklama geldi
Afganlılara kolay vize haberlerine açıklama geldi
Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza, 10 ölü en az 39 yaralı var
Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza, 10 ölü en az 39 yaralı var
Yürüyen döviz büfesi gibiler | İç çamaşırlarından dolar fışkırdı
Yürüyen döviz büfesi gibiler | İç çamaşırlarından dolar fışkırdı
Diyaliz hastaları yoğun bakıma kaldırıldı
Diyaliz hastaları yoğun bakıma kaldırıldı
14 yaşındaki Elif Naz 7. kattan atlayarak canına kıydı
14 yaşındaki Elif Naz 7. kattan atlayarak canına kıydı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim