İzmir'de sahte içki faciası | 7 kişi can verdi

İzmir'de sahte içki faciası | 7 kişi hayatını kaybetti
Sahte içkiden hastanelik olan aralarında 70 yaş üstü iki kişinin de bulunduğu 9 kişi hastanelik oldu. İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yoğun bakımda tutulan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.