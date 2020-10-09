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İzmir'de sahte içki faciası | 7 kişi yoğun bakımda

Sahte rakı dehşeti geri döndü. Kaçak olarak üretildiği iddia edilen içkiden tüketen 9 kişi hastanelik oldu, 7'sinin durumu ağır.

09 Ekim 2020 Cuma 08:19
İzmir'de sahte içki faciası | 7 kişi yoğun bakımda

İzmir'de sahte içki faciası | 7 kişi yoğun bakımda


Sahte içkiden hastanelik olan aralarında 70 yaş üstü iki kişinin de bulunduğu 9 kişi hastanelik oldu. İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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