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Kaçak Elektrikle Mücadele Eden Ekibe Saldırı

Dicle Elektrik İlçe Müdürlüğü’nün de bulunduğu Diyarbakır karayolu üzerinde toplanan bir grup çiftçi, önce traktörleri ile yolu trafiğe kapatma girişiminde bulundu.

31 Mayıs 2024 Cuma 17:41
Kaçak Elektrikle Mücadele Eden Ekibe Saldırı






Kaçak Elektrikle Mücadele Eden Ekibe Saldırı

Dicle Elektrik, bir süredir gündemde olan ve tarımsal sulama alanlarında halen yüzde 80’in üzerinde seyreden kayıt dışı tüketimi engellemek, yıllardan bu yana ödenmeyen ve 30 milyar TL’yi aşan alacağını tahsil edebilmek için mücadele ederken, bir grup çiftçi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devlet karayolunu kesti. Aynı ilçede, kullandığı elektriğin bedelini ödemeyen ve kaçak elektrik kullanmakta ısrar eden bazı çiftçiler, kayıt dışı trafoya el koymaya giden vincin tekerlerini bıçakla kesti. Mardin Nusaybin’de ise kaçak kontrolüne giden ekibe karşı halkı kışkırtan muhtar hakkında kaymakamlık tarafından işlem başlatıldı.
 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerjiyi hanelere, tarımsal sulama alanlarına ve kırsal bölgelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketimin oldukça yüksek olduğu ve ödenmeyen borç stokunun neredeyse tamamını barındıran Şanlıurfa ve Mardin’de ciddi biçimde engelleniyor. Şanlıurfa’nın kayıt dışı tüketimin en yüksek olduğu ilçelerinden Siverek’te bugün öğlen saatlerinde, kesintileri bahane eden bir grup çiftçi, Şanlıurfa-Diyarbakır devlet karayolunu eylem yaparak ulaşıma kapattı.

Kesintileri bahane eden çiftçiler devlet karayolunu kesti

Dicle Elektrik İlçe Müdürlüğü’nün de bulunduğu Diyarbakır karayolu üzerinde toplanan bir grup çiftçi, önce traktörleri ile yolu trafiğe kapatma girişiminde bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından engellenen grup, daha sonra yolda oturarak eylemlerini sürdürmek istedi. Polis, bir süre devam eden eylemi ikna ve şiddet içermeyen müdahalelerle sonlandırdı ve yol kısa bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Eylem nedeniyle karayolunda araç kuyrukları oluştu. Emniyet yetkilileriyle görüşen eylemci çiftçiler, yol kesme eyleminden vaz geçerek Dicle Elektrik İlçe Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapmaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren eylem, daha sonra olaysız biçimde sona erdi ve eylemci grup sessizce dağıldı.

Kayıt dışı trafoyu almaya giden vinçin tekeri kesildi

Dicle Elektrik ekipleri, Siverek ilçesinin kırsal Avurtepe Mahallesi’nde de engellemeyle karşılaştı. Sebze bahçesinin sulanmasında kullanılan 2 adet kayıt dışı trafo tespit eden ekipler, jandarma desteğiyle trafolara el koymak üzere mahalleye gitti. Ancak, trafoları almak için getirilen vincin lastiği, mahalle girişinde toplanan ve kaçak elektrik tüketiminde ısrar eden sakinler tarafından bıçakla kesildi. Bu esnada görevlilerle tartışan mahalle sakinlerine jandarma müdahale etti. Olaylar sırasında jandarmaya mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı. Ardından, 160 KVA gücündeki trafolara el konulabilmesi için mahalleye yeni bir vinç getirilerek çalışmalar sürdürüldü.

Muhtar hakkında işlem başlatıldı

Öte yandan Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Kayadibi Mahallesi’nde Dicle Elektrik ekipleri tarafından kaçak elektrik kontrolü yapılmak istendi. Jandarmanın aldığı tedbirlerin ardından ekipler mahalleye girince, Muhtar İbrahim Dinç, jandarmaların yanında tehditler savurmaya başladı. Köylüleri, taş, sopa, hatta silah kullanmaya teşvik eden söylemleri jandarma tarafından da duyulan muhtarla ilgili tutanak tutuldu.  Jandarmanın hazırladığı tutanak üzerine Nusaybin Kaymakamlığı Kayadibi Mahalle Muhtarı Dinç hakkında idari işlem başlattı.
 

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Kaçak Elektrik
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