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Kaçırdılar, şiddet uyguladılar, gasp ettiler

İstanbul'da korkunç meydana gelen korkunç olay, polisin 4 saatlik aramasıyla aydınlatıldı. Kaçırılan 56 yaşındaki şahsın gasp edildiği ortaya çıktı.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:30
Kaçırdılar, şiddet uyguladılar, gasp ettiler






Kaçırdılar, şiddet uyguladılar, gasp ettiler


İstanbul Üsküdar'da 3 kişi tarafından kaçırılarak dövülen, para ve kredi kartları gasp edilen 56 yaşındaki emekli M.A., polis tarafından yaklaşık 4 saat içinde kurtarıldı. M.A. hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde M.A.'nın Ankara'da bir kız arkadaşlarına şantaj yaptığını bunun hesabını sormak için olayı gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini söyledi.

Kaçırma anının bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları otomobille mağdurun aracının önünü kestiği ve adamı döverek zorla kendi araçlarına bindirdiği anlar yer alıyor.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Polisi alarma geçiren olayın ardından Gasp Büro Amirliği tarafından operasyon başlatıldı. Görüntü kayıtlarından kaçırılan otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin sahibinin yanındakilerle birlikte Fatih'te bir otelde kaldığı belirlendi.

Zamana karşı yarışan polis ekipleri otel odasına baskın yaptı ancak şüphelilere ulaşamadı. Bu gelişme üzerine sürdürülen saha çalışmasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Üsküdar'da bir ara sokakta park halinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ve kaçırdıkları kişinin halen otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

4 SAAT SONRA KURTARILDI

Polis her iki ucunu kapattığı sokakta otomobile baskın yaptı. Baskında bulunan M.A.'nın feci şekilde dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı görüldü.

Kaçırıldıktan yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan M.A. durumunun iyi olmaması nedeniyle olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde bulunan 3 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Altay Y. (24), Kerim B. (29) ve Sezar S. (22)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüpheliler, kaçırdıkları kişinin Ankara'da bulunan T. adlı kız arkadaşlarına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını, bunu öğrenince hesap sormak için İstanbul'a geldiklerini iddia ettiler. Şüphelilerin şantaj olayının intikamını almak için mağduru dövdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin, darbettikleri M.A.'nın banka kartlarını alarak hesaplarından para çektikleri ve yanında bulunan bin dolar parayı da gasbettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca cep telefonu uygulamalarını kullanarak mağdurun kredi kullanmasını sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardıkları da belirlendi. Polis, gasbedilen paranın tam miktarının ortaya çıkması için bankalara yazı yazıldığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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Üsküdar
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