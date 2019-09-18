Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101076
ALTIN
274.546
DOLAR
5.6863
STERLİN
7.0865
EURO
6.2834

Kadın kimyasal madde ile saldıranlar serbest bırakıldı

İş kadınına kimysal madde ile saldıran uyuşturucu çetesi üyeleri çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı..

Kadın kimyasal madde ile saldıranlar serbest bırakıldı

İş kadınına kimysal madde ile saldıran uyuşturucu çetesi üyeleri çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı..

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:25
Kadın kimyasal madde ile saldıranlar serbest bırakıldı

Kadın kimyasal madde ile saldıranlar serbest bırakıldı



Uyuşturucu kullananları şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca'nın başına gelmeyen kalmadı. Uyuşturucu çetesi üyesi olduğu iddia edilen iki kişinin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırılırken, iki zanlı savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca’nın yüzüne yanıcı madde döktüğü ileri sürülen zanlılar, serbest bırakıldı. Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirilmiş, diz çöktürülüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde dökülmüş ve şikayetini geri çekmesi için tehdit edilmişti.

İddiaya göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda iş yeri sahibinin uyuşturucu kullandırdığını ileri sürerek karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine geçen Pazartesi günü akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti.

BEYZBOL SOPASIYLA TEHDİT

Aralarında husumet olan kişilerin yolunu kestiğini gören Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Mekan sahibi Karaca’yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etti.

Olayın ardından Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve D.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. KAYNAK HABERTÜRK

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuSaldırıBeyzbol Sopası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafeteryada oturanlara otmobilden silahlı saldırı
Kafeteryada oturanlara otmobilden silahlı saldırı
Berfin Yıldız'ın katili takım elbise giydi indirimi kaptı
Berfin Yıldız'ın katili takım elbise giydi indirimi kaptı
Çalınan otomobilini 12 yıl sonra buldu, pişman oldu
Çalınan otomobilini 12 yıl sonra buldu, pişman oldu
Bursa'da 'Yeşil reçete' çetesine operasyon
Bursa'da 'Yeşil reçete' çetesine operasyon
Eşini aldatan kadının korkunç tuzağı | 13 yıl maaşını yemiş
Eşini aldatan kadının korkunç tuzağı | 13 yıl maaşını yemiş
Sosyal medyada mesajı okuyan, kovasını kaptı koştu
Sosyal medyada mesajı okuyan, kovasını kaptı koştu
Slime ile gelen ölüm tuzağı | Üretimi durduruldu
Slime ile gelen ölüm tuzağı | Üretimi durduruldu
AVM kabininde çıplak video çeken müezzinden pişkin savunma
AVM kabininde çıplak video çeken müezzinden pişkin savunma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort