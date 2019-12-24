

Kadına dayak atan maganda hayatının şokunu yaşadı



Kadınlara yönelik saldırı ve şiddetin durmak bilmediği bir ortamda, gözünün önünde genç bir kadına saldıran arkadaşı vatandaşın tepkisiyle son buldu. İstanbul Ümraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti. Herkesin içinde kadının darp eden kişiye sessiz kalmayan şahıs, aniden saldırıp yumruk attı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda araya diğer vatandaşlar girdi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de herkesin içinde yanındaki kadını darbeden kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı.

Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dese de araya giren vatandaş yumruk attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.