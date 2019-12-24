Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Kadına dayak atan maganda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişi, olaya tanık olan vatandaşın sert müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı.

24 Aralık 2019 Salı 16:43
Kadına dayak atan maganda hayatının şokunu yaşadı


Kadına dayak atan maganda hayatının şokunu yaşadı


Kadınlara yönelik saldırı ve şiddetin durmak bilmediği bir ortamda, gözünün önünde genç bir kadına saldıran arkadaşı vatandaşın tepkisiyle son buldu. İstanbul Ümraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti. Herkesin içinde kadının darp eden kişiye sessiz kalmayan şahıs, aniden saldırıp yumruk attı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda araya diğer vatandaşlar girdi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de herkesin içinde yanındaki kadını darbeden kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı.

Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dese de araya giren vatandaş yumruk attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Zihniyet dönüşümü olmadan şiddet önlenemez
Zihniyet dönüşümü olmadan şiddet önlenemez
Okumuş maganda, park yeri yüzünden kadının kaburgalarını kırdı 
Okumuş maganda, park yeri yüzünden kadının kaburgalarını kırdı 
Sokak ortasında dayak atan sevgilisinden şikayetçi olmadı
Sokak ortasında dayak atan sevgilisinden şikayetçi olmadı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
Başörtülü kızlara saldıran kadına 12 yıl hapis istendi
Başörtülü kızlara saldıran kadına 12 yıl hapis istendi
Çocuklarını yarı çıplak ve aç kitleyip gitti
Çocuklarını yarı çıplak ve aç kitleyip gitti
Yola tüküren magandalar kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı
Yola tüküren magandalar kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı
Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak
Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak
Anahtar Kelimeler:
Kadına DayakKadın şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapkaççının son pişmanlığı, tüm mağdurlardan özür diledi
Kapkaççının son pişmanlığı, tüm mağdurlardan özür diledi
Urla ilçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı
Urla ilçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı
Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı!
Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı!
Kilosu bin Euro'ya çıkınca kaçakçılığı başladı
Kilosu bin Euro'ya çıkınca kaçakçılığı başladı
Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Balat sapığını polis çatıda yakaladı
Balat sapığını polis çatıda yakaladı
Şantaj için getirilen gizli kameraları polis yakaladı
Şantaj için getirilen gizli kameraları polis yakaladı
Tacizcisini bıçakla yaralayan kadın için ibretlik karar
Tacizcisini bıçakla yaralayan kadın için ibretlik karar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim