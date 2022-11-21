

Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 3 can kaybı var

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırıda can veren Ayşenur Alkan adlı öğretmenin cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti.

SINIR HATTINDA GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.



