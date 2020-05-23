

Karpuz kavgasında bıçaklar çekildi, pazarcı müşteri kovaladı



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, pazarda esnafla müşteri arasında yaşanan tartışmada şok onlar yaşandı. Müşteri, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyince pazarcı çıldırdı. Karpuzu almayan müşteriyi kovaladı. O anlar kameraya yansıdı

Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti. Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince bir anda ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi. Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.