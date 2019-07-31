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Kavgacı şoföre yolculardan dayak

Yolcuları duraklarda indirmeden kargo kamyonunu takip eden sürücü yolculardan dayak yedi. Korku dolu anlar yaşayan yolcular Beylikdüzü'nde inip başka araca bindi..

Kavgacı şoföre yolculardan dayak

Yolcuları duraklarda indirmeden kargo kamyonunu takip eden sürücü yolculardan dayak yedi. Korku dolu anlar yaşayan yolcular Beylikdüzü'nde inip başka araca bindi..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
Kavgacı şoföre yolculardan dayak

Kavgacı şoföre yolculardan dayak


Silivri-Yenibosna seferi sırasında kendisine çarpan kargo aracını takip etmek için yolcuları inmesi gereken durağa bırakmayan otobüs şoförüne yolculardan dayak..

Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne yolda seyir halindeyken bir kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs şoförü içerisinde bulunan onlarca yolcuya aldırış etmeden kamyonetin peşine düştü. Yolcuları inecekleri durakta indirmeyen otobüs şoförü yolculardan dayak yedi.


Olay Beylikdüzü’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silivri-Yenibosna seferini yapan bir Özel Halk Otobüsüne seyir halindeyken bir kargo firmasına ait kamyon çarptı ve kaçtı. Bunun üzerine kendisine çarpan kamyonu takip etmeye başlayan otobüs şoförü iddiaya göre yolcuların defalarca yaptığı ikazlara aldırış etmeden kamyonu kovaladı. Birkaç durakta durmayan otobüs şoförüne yolcular tepki göstermeye başladı. Otobüs şoförü içeride bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Daha sonra otobüs şoförü, kamyon şoförünü Beylikdüzü durağında durdurdu. Ancak korku dolu dakikalar yaşayan yolculardan bazıları otobüs şoförünü aşağı indirip dövmeye başladı. Araya diğer yolcuların girmesiyle kurtulan otobüs şoförü kamyon şoförüne tepki gösterdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE DAYAK KAMERADA

Yaşanan bu olayların ardından otobüsten inen yolcular durağa gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisinde bulunan yolcular, otobüs şoförüne otobüsü durdurması için dakikalarca dil döküyor. Birkaç durak sonra duran otobüste bulunan vatandaşlar otobüs şoförünü aşağıya indirerek dövüyor. Bu sırada otobüste bulunan vatandaşlar büyük korku yaşıyor.

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