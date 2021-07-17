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Kilidini kırarak girdi | Araçta uyuyakalan şüpheliyi polis salıverdi

Otomobilinin kapı kilidini kırarak giren ve uyuyakalan kişiyi polise ihbar eden 39 yaşındaki Mustafa Peker, polis ekiplerinin, GBT sorgusunun ardından şüpheliyi serbest bırakmasına tepki gösterdi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:52
Kilidini kırarak girdi | Araçta uyuyakalan şüpheliyi polis salıverdi

Kilidini kırarak girdi | Araçta uyuyakalan şüpheliyi polis salıverdi

Bursa'da sabah erken işe gitmeye hazırlanan vatandaş, otomobilinin içinde uyuyakalan bir kişiyi polise haber verdi. Aracın kilitini kıran şüpheli polis tarafından salıverildi.


Otomobilinin kapı kilidini kırarak giren ve uyuyakalan kişiyi polise ihbar eden 39 yaşındaki Mustafa Peker, polis ekiplerinin, GBT sorgusunun ardından şüpheliyi serbest bırakmasına tepki gösterdi. Otomobil camlarının açık ve kapı kilidinin kırık olduğunu vurgulayan Peker, "Polis GBT’sine baktı, şahsı gönderdi, gitti. Ben de nasıl oldu anlayamadım. Böyle olacağını bilseydim, şüpheliyi kaldırır gönderirdim, kimseyi rahatsız etmezdim" dedi


Bursa'da Mustafa Peker (39), sabah işe gitmek için yanına gittiği otomobilinde, kapı kilidini kırıp uyuyakalan kişiyle karşılaştı. Peker’in çağırdığı polis ekipleri tarafından uyandırılan şüpheli, “Ne yapıyorsun burada?” sorusunu “Uyumuşum” cevabını verdi. Polisin serbest bıraktığı şüpheli, Peker’den helallik isteyip bölgeden ayrıldı.


Olay, saat 07.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Mustafa Peker, işe gitmek için sitenin bahçesinde park halindeki aracının yanına gitti.

Otomobilinin camlarının açık ve kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden Peker, sürücü koltuğunda bir kişinin uyuduğunu gördü. Bu kişinin yanında tornavida ve falçata olduğunu gören Peker, polise haber verdi.

SERBEST KALDI, HELALLİK İSTEDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi şüpheliyi uyandırdı. Karşısında polis ekiplerini görünce neye uğradığını şaşıran şüpheli, ekiplerin “Ne yapıyorsun burada?” sorusunu “Uyumuşum” cevabını verdi.

Polis ekipleri GBT sorgusunun ardından şüpheliyi serbest bıraktı.

Şüphelinin olay yerinden ayrılırken araç sahibi Mustafa Peker'den helallik istemesi dikkat çekti.

BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM ŞÜPHELİYİ KALDIRIR GÖNDERİRDİM

Şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Mustafa Peker, “Bu sitede ikamet ediyorum, sabah arabamı kontrol ettiğimde bir kişinin arabamda uyuduğunu gördüm. Ben şahsı tanımıyorum. Yanında çantası vardı polis ekipleri çantayı kontrol etti. Polis GBT’sine baktı, şahsı gönderdi, gitti. Ben de nasıl oldu anlayamadım. Böyle olacağını bilseydim, şüpheliyi kaldırır gönderirdim, kimseyi rahatsız etmezdim” dedi.

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