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Kiracı, ev sahibine kızdı, evi havaya uçurdu

Kira ücreti konusunda anlaşamayan ev sahibi - kiracı kavgası dehşete döndü. Kiracı oturduğu evin doğalgaz vanasını açarak patlattı

22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:56
Kiracı, ev sahibine kızdı, evi havaya uçurdu






Kiracı, ev sahibine kızdı, evi havaya uçurdu


Bursa’da ev sahibi-kiracı arasında yaşanan kavga kötü bitti. Ev sahibine kızan kiracı giriş kattaki apartman dairesinde doğalgaz vanasını açtı. Sıkışma sebebiyle apartmanda patlama yaşandı. Binada ağır hasar meydana gelirken, tüm dairelerin camları kırıldı. Kiracı ise yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B. 1 yıldır oturduğu evin sahibi Hüseyin Ballı ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. 

Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğalgaz vanalarını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Doğalgazın sıkışmasıyla büyük bir gürültüyle patlarken mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü ve olan biteni anlamaya çalıştı.

Kiracı Atakan B. patlamayla birlikte birlikte yanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kiracıyı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’nde bulunan Yanık Merkezi’ne sevk etti.


“KASTEN YAPTI”

"Vanayı kapatmak istedim ama kiracı kolunu sökmüş" diyen ev sahibi Hüseyin Ballı, ’İçeriden doğalgazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. ’Güm’ diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi’ dedi.

Haberi alan ev sahipleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, Atakan B.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
 

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