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Kırmızı bültenle aranan terörist, hastaned tedavi görmüş

Terör örgütü IŞİD yöneticisi, kırmızı bültenle her yerde aranırken Konya'da devlet hastanesinde tedavi olduğu ortaya çıktı

12 Mayıs 2022 Perşembe 21:47
Kırmızı bültenle aranan terörist, hastaned tedavi görmüş

Kırmızı bültenle aranan terörist, hastaned tedavi görmüş

Türkiye'de çok sayıda kanlı saldırıya adı karışan, Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve Türkiye’deki canlı bomba saldırılarının organizasyonunda yer alan IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’nın 25 Temmuz 2016 tarihinde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Türkiye’deki 5 Haziran HDP Diyarbakır mitingi, 20 Temmuz Suruç, 10 Ekim Ankara Gar bombalı saldırılarının kritik ismi olan IŞİD’in sınırı emiri İlhami Balı’nın Kırmızı Bülten ile arandığı dönemde 2016 yılında Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 

IŞİD’in Suruç katliamına ilişkin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dava dosyasına Balı’nın tedavi gördüğüne ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği resmi yazı girdi. Yazıda Balı’nın Adana Sarıçam’da 31 Nolu Aile Hekimliği’ne kayıtlı olduğu ve muayene kaydı bulunduğu belirtildi. Ulusal Sağlık Sistemi’nde (USS) inceleme yapıldıı belirtilen yazının ekinde sunulan muayene kaydında ise Balı’nın 25 Temmuz 2016 tarihinde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde “acil dahiliye yoğun bakım” branşında tedavisi için üç işlem yapıldığı bildirildi.

Halen yakalanamayan Balı hakkındaki Kırmızı Bülten ile arama kaydı da kaldırılmadı.

Anahtar Kelimeler:
IŞİDTeröristKırmızı BültenCihanbeyli
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