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Konya'da feci kaza | 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

11 Kasım 2023 Cumartesi 20:07
Konya'da feci kaza | 5 kişi hayatını kaybetti






Konya'da feci kaza | 5 kişi hayatını kaybetti


Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. 

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, yolun karşısından geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11.11.2023 günü saat 18.18 sıralarında Yeni İstanbul Yolu Sancak Tramvay Durağı önünde merkez istikametine sol şeritte seyreden Sürücü Sefa S.(19) idaresindeki araç ile tramvay durağı önünden karşıya orta refüj istikametine geçiş yapan yayalara çarpması sonucu ölümlü yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş;

Kaza mahallinde hayatını kaybeden vatandaşların isimleri:

1-Emine A.(1991)
2-Fadime A.(annaanne1971)
3-Elif A.(2009)
4- Sultan A.(1990)
5- Fadime A.(torun2016)

Yaralılar;
 

1- Ceylin Ö.(2017)
2- Hasan A.(2012)
3-Ali Cemal A.(2015)
4-Fadime A.(detay bilgisi yok)
5-Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesinde 25/30 yaşlarında bayan kimlik tespiti yapılamadı durumları ağır.”
 

Anahtar Kelimeler:
KonyaKazaTrafik Kaza
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