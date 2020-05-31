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Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler

Ablasına şiddet uygulayan eniştesi ile konuşmak için ziyarete giden Siyasal Bilgiler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2020 Pazar 21:40
Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler

Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler


Önce kadına şiddet, sonra kardeşine. Maganda enişte ve yakınları üniversite öğrencisini demir çubuklarla döverek katletti. Konya’da eniştesi tarafından şiddet gören ablası ile ilgili konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23) demir çubuklarla dövüldü. Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı


Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurt dışında yaşayan ve eşinden sürekli şiddet gören ablasının durumunu öğrenince, konuşmak için aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan Ü. ile birlikte eniştesinin ailesinin evine gitti.

Mehmet Ali Demirel, eniştesinin ailesini konuşmak üzere dışarı çağırdı. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı. Kafasına ve göğsüne aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baş kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelere bağlı olarak kesik ve darp izleri oluşan Mehmet Ali Demirel, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adil K. ve İsa K. ise tutuklandı.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasal Bilgiler Fakültemiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Demirel’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kıymetli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu da, “Gencecik bir evladımızı kaybettiğimizi büyük bir teessürle öğrendim. Mevlam taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin. Acılı ailesine sabrı cemil niyaz etsin” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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